PSG : «C’est fantastique», cet ancien joueur est ému pour Marquinhos

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a treize ans déjà, Marquinhos est devenu une véritable légende à Paris. Alors qu’il s’apprête à disputer sa troisième finale de Ligue des Champions avec les Rouge et Bleu, le défenseur brésilien a reçu un vibrant hommage de la part de son ancien coéquipier Javier Pastore.

Joueur le plus capé de l’histoire du club, Marquinhos a atteint les sommets avec le PSG. Ce samedi soir (18h), le défenseur de 32 ans peut définitivement entrer dans la légende en soulevant une deuxième Ligue des Champions consécutive avec Paris. En attendant, son ancien coéquipier Javier Pastore a témoigné dans les colonnes du Parisien à quel point il était fier du Brésilien.

« C’est fantastique de le voir partir en quête du deuxième titre européen avec Paris » « C’est un garçon super intelligent, il parlait beaucoup avec les autres défenseurs, Thiago Silva, David Luiz, les regardait jouer, s’inspirait de ce qu’il voyait. Je me rappelle très bien qu’il me disait : Ça va, tout va bien, je travaille, je vais bientôt avoir du temps de jeu, il faut juste attendre le bon moment ! Résultat, cela fait maintenant treize ans qu’il est là et il est devenu le joueur le plus important du club, le capitaine, le plus ancien. Ça me fait tellement plaisir pour lui… Sincèrement, il mérite tout ce qui lui arrive, tout ce qu’il a vécu ces deux dernières saisons avec cette victoire en Ligue des champions. Et le voilà à défendre pour le PSG un titre que toute l’Europe entière aimerait avoir. C’est fantastique de le voir partir en quête du deuxième titre européen avec Paris. J’espère, pour lui et pour toute l’équipe, qu’il lèvera encore ce trophée samedi soir », a ainsi confié Pastore auprès du quotidien.