PSG : «C’est fantastique», cet ancien joueur est ému pour Marquinhos

Arrivé au PSG il y a treize ans déjà, Marquinhos est devenu une véritable légende à Paris. Alors qu’il s’apprête à disputer sa troisième finale de Ligue des Champions avec les Rouge et Bleu, le défenseur brésilien a reçu un vibrant hommage de la part de son ancien coéquipier Javier Pastore.
Joueur le plus capé de l’histoire du club, Marquinhos a atteint les sommets avec le PSG. Ce samedi soir (18h), le défenseur de 32 ans peut définitivement entrer dans la légende en soulevant une deuxième Ligue des Champions consécutive avec Paris. En attendant, son ancien coéquipier Javier Pastore a témoigné dans les colonnes du Parisien à quel point il était fier du Brésilien.
« C’est fantastique de le voir partir en quête du deuxième titre européen avec Paris »
« C’est un garçon super intelligent, il parlait beaucoup avec les autres défenseurs, Thiago Silva, David Luiz, les regardait jouer, s’inspirait de ce qu’il voyait. Je me rappelle très bien qu’il me disait : Ça va, tout va bien, je travaille, je vais bientôt avoir du temps de jeu, il faut juste attendre le bon moment ! Résultat, cela fait maintenant treize ans qu’il est là et il est devenu le joueur le plus important du club, le capitaine, le plus ancien. Ça me fait tellement plaisir pour lui… Sincèrement, il mérite tout ce qui lui arrive, tout ce qu’il a vécu ces deux dernières saisons avec cette victoire en Ligue des champions. Et le voilà à défendre pour le PSG un titre que toute l’Europe entière aimerait avoir. C’est fantastique de le voir partir en quête du deuxième titre européen avec Paris. J’espère, pour lui et pour toute l’équipe, qu’il lèvera encore ce trophée samedi soir », a ainsi confié Pastore auprès du quotidien.
« Lui est toujours resté calme, humble, travailleur, à chercher à apprendre des grands joueurs »
« J’ai tellement parlé de lui que j’ai l’impression d’avoir tout dit sur Marquinhos. Je me rappelle parfaitement ses deux premières années au PSG. Il venait d’arriver, était très jeune mais avait déjà les qualités pour jouer. Mais à l’époque, il y avait Thiago Silva, David Luiz, Alex, Lugano… Que des défenseurs centraux très expérimentés. J’étais impressionné par son travail quotidien, sa façon de bosser sans relâche malgré le choix de l’entraîneur, à ce moment-là, de ne pas le faire jouer. Lui est toujours resté calme, humble, travailleur, à chercher à apprendre des grands joueurs qu’il avait autour de lui », conclut Pastore.