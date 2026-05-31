Mercato - OM : Le premier très joli coup de Stéphane Richard !

Bien qu’il prendra officiellement ses fonctions que le 2 juillet prochain à la présidence de l’OM où il remplace Pablo Longoria, Stéphane Richard a signé son premier joli coup. La nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif est effectivement unanimement saluée.
Le suspens a pris fin et l'OM a officialisé le nom de l'homme qui remplace Medhi Benatia à savoir Grégory Lorenzi. Dirigeant au Stade Brestois pendant 10 ans, le natif de Bastia a clairement marqué les esprits par son travail et il s'agit donc du premier coup du nouveau président de l'OM Stéphane Richard. Et Ange Lorenzi, le père du directeur sportif de l'OM, salure ce très joli coup.
Lorenzi, c'est déjà validé !
« Il a toujours été fait pour être directeur sportif. Déjà joueur, il dépassait ses fonctions, puisqu’il était représentant de son vestiaire au sein de l’UNFP avant d’en devenir l’un des membres du comité directeur (...) Si l’OM l’a sollicité il y a maintenant plusieurs semaines, c’est parce qu’il cherchait quelqu’un comme Grégory pour ce poste. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais cela veut aussi dire que le club va opérer un virage dans sa politique sportive. Mais je ne me fais pas de soucis pour mon fils, je sais qu’il a la tête sur les épaules », raconte-t-il dans les colonnes de La Provence.
«Je sais qu’il a la tête sur les épaules»
Recruté par Brest en 2017, Hugo Magnetti est également dithyrambique à l'égard de Grégory Lorenzi : « Grégory a tout changé, il nous a permis d’évoluer dans de meilleures conditions, de devenir plus professionnel. Quand tu es joueur, tu te sens beaucoup plus concerné ensuite car tu vois que le club fait des efforts pour toi. Ce sera un tout autre monde. Mais il n’aura rien à perdre. Il a le tempérament pour réussir, il est discret et travailleur. La force de Grégory, c’est de savoir rester à sa place. Lui, l’entraîneur, le président et les joueurs, chacun avait un rôle à jouer, sans empiéter sur celui des autres ».