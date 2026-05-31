Mercato - OM : Le premier très joli coup de Stéphane Richard !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu’il prendra officiellement ses fonctions que le 2 juillet prochain à la présidence de l’OM où il remplace Pablo Longoria, Stéphane Richard a signé son premier joli coup. La nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif est effectivement unanimement saluée.

Le suspens a pris fin et l'OM a officialisé le nom de l'homme qui remplace Medhi Benatia à savoir Grégory Lorenzi. Dirigeant au Stade Brestois pendant 10 ans, le natif de Bastia a clairement marqué les esprits par son travail et il s'agit donc du premier coup du nouveau président de l'OM Stéphane Richard. Et Ange Lorenzi, le père du directeur sportif de l'OM, salure ce très joli coup.

Lorenzi, c'est déjà validé ! « Il a toujours été fait pour être directeur sportif. Déjà joueur, il dépassait ses fonctions, puisqu’il était représentant de son vestiaire au sein de l’UNFP avant d’en devenir l’un des membres du comité directeur (...) Si l’OM l’a sollicité il y a maintenant plusieurs semaines, c’est parce qu’il cherchait quelqu’un comme Grégory pour ce poste. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais cela veut aussi dire que le club va opérer un virage dans sa politique sportive. Mais je ne me fais pas de soucis pour mon fils, je sais qu’il a la tête sur les épaules », raconte-t-il dans les colonnes de La Provence.