Kylian Mbappé de retour au PSG ? Cyril Hanouna connait déjà la réponse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l’été 2024, Kylian Mbappé vient d’achever sa deuxième saison au Real Madrid. Mais voilà que celle-ci n’a pas été simple pour le Français, qui s’est retrouvé au coeur de nombreux problèmes. Certains supporters merengue sont même allés jusqu’à réclamer le départ de Mbappé. Mais où pourrait-il aller ensuite ? Evoquant un possible retour de Mbappé au PSG, Cyril Hanouna semble déjà savoir comment ça se passerait…

Au cours des derniers mois, Kylian Mbappé n’a clairement pas été épargné. En effet, l’attaquant du Real Madrid a subi de violentes et nombreuses critiques que ce soit la part des médias espagnols que des supporters de la Casa Blanca. Certains étaient très remontés à l’encontre du capitaine de l’équipe de France et sont ainsi allés jusqu’à réclamer le départ de Mbappé. Et comme si ça ne suffisait pas, il a aussi été question de certains tensions entre l’ancien joueur du PSG et quelques coéquipiers au Real Madrid.

« Même s’il voulait revenir au PSG, le PSG ne le reprendrait pas » Réagissant à la situation de Kylian Mbappé sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf sur W9, Cyril Hanouna s’est interrogé sur l’avenir de l’attaquant du Real Madrid. « Il va quitter le Real Madrid, ce n’est pas possible. Les coéquipiers vont rester, ils ne vont pas complètement l’équipe », a lâché dans un premier temps le présentateur. C’est ensuite que Cyril Hanouna a évoqué un retour de Kylian Mbappé au PSG, estimant que cela serait… impossible : « Je vais vous dire la vérité, je pense sincèrement que même s’il voulait revenir au PSG, le PSG ne le reprendrait pas. Il ne le reprendrait pas. C’est fou ».