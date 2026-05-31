«Ce n'est pas propre» : Daniel Riolo dénonce la première erreur du nouveau président de l'OM !

L'annonce de Jean-Pierre Rivère continue d'être commentée. Et pour cause, le président de l'OGC Nice a confié que Grégory Lorenzi avait signé un contrat avec les Aiglons, alors qu'il s'est officiellement engagé avec l'OM. Une situation qui «n'est pas propre» selon Daniel Riolo qui dénonce le comportement marseillais.
C'est peut-être le premier gros scandale de Stéphane Richard à l'OM, alors qu'il ne prendra officiellement ses fonctions de président qu'à partir du 2 juillet. En effet, alors que le club phocéen a officialisé la signature de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, Jean-Pierre Rivère a lâché une petite bombe en assurant qu'il avait également signé à l'OGC Nice. « On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé », a confié le président des Aiglons après la victoire contre l'ASSE. Et pour Daniel Riolo, cette histoire ne sent déjà pas très bon.
Riolo balance sur Lorenzi
« On l'avait pressenti cette histoire à Marseille. Si l'histoire Stéphane Richard commence avec un double contrat et une cagade sur le directeur sportif, lui qui à peine met le nez dehors en disant qu'on va retrouver le calme et faire les choses bien... Dans le foot, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot de RMC, avant de poursuivre.
«Ce n'est pas propre»
« On sait que Marseille ça attire, les Marseillais ont eu la réflexion que beaucoup ont : "entre Marseille et Nice, tout le monde va à Marseille, sauf que coco, tu avais signé un contrat et ça va être la galère. Si Marseille, en prime, n'arrive pas à se libérer parce que Jean-Pierre Rivère dans son bon droit va dire "écoutez, si vous le prenez il va falloir lâcher l'oseille", pour Stéphane Richard c'est compliqué. Il a déjà donné une interview, limite il a commencé à travailler. Ce n'est pas respectueux pour Nice, c'est un premier faux pas dans le binôme Richard - Lorenzi. Ce n'est pas propre », ajoute Daniel Riolo.