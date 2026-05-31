«Ce n'est pas propre» : Daniel Riolo dénonce la première erreur du nouveau président de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'annonce de Jean-Pierre Rivère continue d'être commentée. Et pour cause, le président de l'OGC Nice a confié que Grégory Lorenzi avait signé un contrat avec les Aiglons, alors qu'il s'est officiellement engagé avec l'OM. Une situation qui «n'est pas propre» selon Daniel Riolo qui dénonce le comportement marseillais.

C'est peut-être le premier gros scandale de Stéphane Richard à l'OM, alors qu'il ne prendra officiellement ses fonctions de président qu'à partir du 2 juillet. En effet, alors que le club phocéen a officialisé la signature de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, Jean-Pierre Rivère a lâché une petite bombe en assurant qu'il avait également signé à l'OGC Nice. « On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé », a confié le président des Aiglons après la victoire contre l'ASSE. Et pour Daniel Riolo, cette histoire ne sent déjà pas très bon.

Riolo balance sur Lorenzi « On l'avait pressenti cette histoire à Marseille. Si l'histoire Stéphane Richard commence avec un double contrat et une cagade sur le directeur sportif, lui qui à peine met le nez dehors en disant qu'on va retrouver le calme et faire les choses bien... Dans le foot, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot de RMC, avant de poursuivre.