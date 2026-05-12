NBA - «Je vais parler à ma famille...» : L’heure de la retraite a sonné pour LeBron James ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin d’une ère ? 23 ans que LeBron James vole sur les parquets de NBA avec les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Los Angeles Lakers. Dans la nuit de lundi à mardi, le champion aux quatre couronnes de NBA s’est incliné avec la franchise de Los Angeles en demi-finale de conférence Ouest face à l’Oklahoma City Thunder (4-0). Le chant du cygne pour King James ?

Certes, l’Oklahoma City Thunder a gagné cette demi-finale de conférence Ouest sur le score de 4 victoires à 0 face aux Los Angeles Lakers. Néanmoins, cette confrontation de Play-Offs a été particulièrement disputée en atteste le duel titanesque qui s’est déroulé dans la nuit de lundi à mardi à la crypto.com Arena des Angelinos (110-115). Les 24 poins de LeBron James n’ont pas permis aux Lakers de sauver l’honneur face au champion NBA en titre et première équipe de la conférence Ouest devant les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

«Je vais prendre du recul, parler à ma famille, faire l'analyse et quand le temps sera venu, vous saurez ce que j'ai décidé» A 41, alors qu’il fêtera son 42ème anniversaire le 30 décembre prochain, LeBron James pourrait-il avoir vécu sa dernière émotion sur un parquet de basket lundi soir ? 23 saisons et un départ à la retraite pour le quadruple champion NBA ? Aucune option n’est à écarter à ce stade au vu de ses déclarations en conférence de presse après l’élimination des Lakers. Mais ce sera une décision familiale. « Je ne sais pas ce que le futur me réserve. La défaite est encore fraîche. Je vais prendre du recul, parler à ma famille, faire l'analyse et quand le temps sera venu, vous saurez ce que j'ai décidé ».