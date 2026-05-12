F1 - Lewis Hamilton : Charles Leclerc dévoile le grand secret du septuple champion du monde !

Lewis Hamilton ne semble pas prêt à raccrocher. Depuis 2007 et ses débuts en Formule 1, le Britannique collectionne les trophées et les records. Alors forcément, lorsque le pilote aux sept couronnes mondiales a débarqué à Maranello en 2025, Charles Leclerc ne s’est pas privé de décortiquer sa préparation et son approche de la course qui font de lui le champion qu’il est encore aujourd’hui.
Charles Leclerc a eu le temps de prendre ses marques dans le paddock qu’il a intégré en 2018 chez Sauber avant de faire le grand saut un an plus tard au sein de la mythique Scuderia Ferrari. Avec l’écurie italienne, Leclerc a connu plusieurs coéquipiers avant de partager son quotidien avec Lewis Hamilton à compter de la saison 2025. En l’espace de quelques mois, le pilote monégasque a pu mesurer toute l’étendue du professionnalisme du septuple champion du monde de Formule 1, un record co-détenu avec Michael Schumacher.
«J’ai analysé absolument tout ce qu’il fait dans sa préparation, jusqu’au moment où il saute dans la voiture»
En plus de cela, Lewis Hamilton est le recordman des podiums avec 203 apparitions et des pole positions (104). Une référence de la discipline reine de la course automobile aux côtés de laquelle Charles Leclerc a eu l’occasion de beaucoup apprendre. « Depuis le jour où Lewis est arrivé dans l’équipe, cela a été pour moi une énorme opportunité d’apprendre de lui. J’ai analysé absolument tout ce qu’il fait dans sa préparation, jusqu’au moment où il saute dans la voiture ».
«C’est son approche qui lui a permis d’obtenir tous les succès qu’il a connus dans le passé»
« Ensuite, je dirais que le pilotage est quelque chose de plus spécifique selon les circuits. Nous avons chacun nos points forts et parfois je vais regarder ce qu’il fait dans un virage en particulier et analyser cela, mais c’est davantage propre à chaque piste ». Du point de vue de Charles Leclerc, après avoir pu analyser la méthodologie de Sir Lewis Hamilton, son immense succès en Formule 1 depuis ses débuts en 2007 repose sur sa préparation et son professionnalisme, tout simplement. « Oui, je pense que c’est son approche qui lui a permis d’obtenir tous les succès qu’il a connus dans le passé ». a assuré le coéquipier de Lewis Hamilton par le biais d’un discours rapporté par nextgen-auto.