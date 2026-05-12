F1 - Lewis Hamilton : Charles Leclerc dévoile le grand secret du septuple champion du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lewis Hamilton ne semble pas prêt à raccrocher. Depuis 2007 et ses débuts en Formule 1, le Britannique collectionne les trophées et les records. Alors forcément, lorsque le pilote aux sept couronnes mondiales a débarqué à Maranello en 2025, Charles Leclerc ne s’est pas privé de décortiquer sa préparation et son approche de la course qui font de lui le champion qu’il est encore aujourd’hui.

Charles Leclerc a eu le temps de prendre ses marques dans le paddock qu’il a intégré en 2018 chez Sauber avant de faire le grand saut un an plus tard au sein de la mythique Scuderia Ferrari. Avec l’écurie italienne, Leclerc a connu plusieurs coéquipiers avant de partager son quotidien avec Lewis Hamilton à compter de la saison 2025. En l’espace de quelques mois, le pilote monégasque a pu mesurer toute l’étendue du professionnalisme du septuple champion du monde de Formule 1, un record co-détenu avec Michael Schumacher.

«J’ai analysé absolument tout ce qu’il fait dans sa préparation, jusqu’au moment où il saute dans la voiture» En plus de cela, Lewis Hamilton est le recordman des podiums avec 203 apparitions et des pole positions (104). Une référence de la discipline reine de la course automobile aux côtés de laquelle Charles Leclerc a eu l’occasion de beaucoup apprendre. « Depuis le jour où Lewis est arrivé dans l’équipe, cela a été pour moi une énorme opportunité d’apprendre de lui. J’ai analysé absolument tout ce qu’il fait dans sa préparation, jusqu’au moment où il saute dans la voiture ».