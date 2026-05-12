Lewis Hamilton avec Kim Kardashian à Broadway : La nouvelle photo qui confirme leur couple !

Pierrick Levallet

La vie sentimentale de Lewis Hamilton ne cesse de faire parler ces derniers mois. Plus de 10 ans après sa dernière relation officielle, le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Les deux stars ont d’ailleurs été aperçues à Broadway récemment, et une nouvelle photo semble confirmer leur couple.

Plus de 10 ans après sa rupture avec la chanteuse Nicole Scherzinger, Lewis Hamilton semble avoir enfin retrouvé l’amour. Le septuple champion du monde de F1 serait en effet épris par Kim Kardashian. Les rumeurs ne cessent de fuser depuis quelques semaines au sujet de la relation entre le pilote de Ferrari et la femme d’affaires américaine. Une nouvelle sortie publique des deux stars semblent d’ailleurs confirmer un peu plus leur couple.

Lewis Hamilton et Kim Kardashian main dans la main à Broadway Comme le rapporte Paris Match, Lewis Hamilton et Kim Kardashian étaient à Broadway ces derniers jours. Le Britannique et la superstar de 45 ans sortaient du James Earl Jones Theatre après avoir assisté à la représentation de The Fear of 13. La pièce, coproduite par Kim Kardashian elle-même, mettait en scène les comédiens Adrien Brody et Tessa Thompson. Le champion de F1 et la reine de télé-réalité ont ensuite été photographiés main dans la main. Après leur baiser sur la plage de Malibu, ce cliché dissipe les derniers doutes au sujet de la nature de leur relation.