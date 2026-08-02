Recruté par le clan Mbappé à Caen, Mathieu Bodmer dévoile ses rapports avec la star des Bleus et son entourage

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant quatre ans, Mathieu Bodmer aura réalisé un excellent travail de directeur sportif du côté du Havre en Ligue 1. Ayant descendu de deux échelons, l’ancien milieu de terrain a été recruté comme directeur du football du SM Caen, propriété de Kylian Mbappé et de son entourage. L’occasion pour le nouveau dirigeant du club caennais de se livrer sur le clan Mbappé.

De retour au bercail. Formé au SM Caen, Mathieu Bodmer est devenu le nouveau directeur du football du club caennais. Racheté par Kylian Mbappé par l’intermédiaire de son fonds d’investissement Coalition Capital en juillet 2024, le club normand a vécu des heures compliquées avec notamment une relégation en Ligue 3 (anciennement National) la saison dernière. C’est dans ce costume de sauveur qu’arrive Mathieu Bodmer, qui va vouloir rapidement redresser Caen. Au cours d’un long entretien accordé à l’Equipe, l’ancien joueur de l’OL ou encore du PSG est revenu sur sa relation avec les dirigeants caennais, et notamment avec Kylian Mbappé et son entourage.

« Mon kif ultime, c'est de dire à Kylian : Écoute, ne te casse pas la tête avec nous » « J'ai échangé avec Ziad Hammoud (le président) et Fayza Lamari (la mère de Kylian Mbappé). Et puis le retour de Nasser Larguet a été annoncé et ça m'a convaincu. Nasser a été mon formateur ici, il ne m'a jamais fait de cadeaux et je l'en remercie. Sa venue donne plus de sens au projet. C'était un argument supplémentaire. On partage la même vision du football et de la formation », a ainsi confié Mathieu Bodmer, avant d’affirmer qu’il n’avait toujours pas échangé directement avec Kylian Mbappé. « Non. On s'est croisés plusieurs fois, au Parc des Princes ou à l'inauguration du Campus PSG. Mais, dans le cadre de mon arrivée à Caen, jamais. Le jour où nous devrons échanger, ça se fera naturellement. Il a une carrière à gérer. Moi, mon kif ultime, c'est de dire à Kylian : « Écoute, ne te casse pas la tête avec nous, on va faire le truc, merci pour l'argent que tu as pu mettre au départ, on va essayer de te rendre le club le plus propre possible et continue à jouer pour être au sommet le plus longtemps possible. Fais kiffer les gens, gagne des titres, ramène-nous une autre Coupe du monde et nous on va s'occuper de ton club pour que tu aies le moins de problèmes avec ». Parce que peut-être que ça le perturbe, je n'en sais rien. En tout cas, je ne veux pas l'embêter », poursuit l’ancien directeur sportif du Havre.

« Je ne veux pas qu'on pose des problèmes à Kylian alors qu'il est venu sauver un club » Pour Mathieu Bodmer, Kylian Mbappé a déjà suffisamment de problèmes à gérer dans sa propre carrière pour être embêté à propos des questions concernant le SM Caen. « J'ai été co-président d'Évreux (2009-2013) alors que je jouais encore (à Lyon, puis au Paris-SG). Je sais ce que c'est d'être plongé dans le quotidien d'un club quand tu es encore joueur pro : c'est une très mauvaise idée et j'avais commis une grosse erreur. À Evreux, je mettais l'argent, je m'occupais du recrutement de l'équipe qui jouait en CFA2 et je choisissais l'entraîneur des U17... Je pense que ça m'a fait perdre des années de carrière. J'avais trop de souci à gérer. Je ne veux pas qu'on pose des problèmes à Kylian alors qu'il est venu sauver un club il y a deux ans. Je veux que le week-end il se dise : « Tiens, j'ai tant de joueurs en équipe de France chez les jeunes » ou « tiens, l'équipe première a gagné », justifie avec beaucoup de recul celui qui comme Kylian Mbappé, a porté les couleurs du PSG (2010-2013).