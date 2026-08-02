PSG : «Je lui aurais mis deux ou trois biscottes dans la gueule», quand Luis Enrique s’éclatait complètement en live il y a quelques années !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a encore quelques années, avant de prendre les rênes du PSG, Luis Enrique était le sélectionneur de l’Espagne. Peu avant la Coupe du Monde 2022, l’Asturien s’est éclaté sur Twitch, lui qui réalisait différents lives. Une fois, l’actuel coach parisien s’était même exprimé sur ses préférences en cas de bagarre avec un ours ou avec un kangourou.

Le PSG est devenu sa maison. Arrivé sur le banc du club parisien en 2023, Luis Enrique est rapidement devenu une icône à Paris. Double vainqueur de la Ligue des Champions avec le club français, le coach asturien a démontré une très grosse personnalité en France. Avant cette sublime aventure avec le PSG, Luis Enrique a pris les rênes de la sélection espagnole (2019-2022). Avant le début de la Coupe du Monde au Qatar, l’entraîneur renommé du FC Barcelone s’était amusé à un nouvel exercice : celui de réaliser des diffusions en live sur la plateforme Twitch.

« Entre un ours et un kangourou, je préfère me battre contre un kangourou » Cela avait donné lieu à ses scènes parfois hilarantes. Interrogé sur sa préférence dans une bagarre entre un ours et un kangourou, Luis Enrique s’est prêté au jeu. « Entre un ours et un kangourou, je préfère me battre contre un kangourou. Il peut me mettre à terre c’est sûr, mais avant que ça n’arrive, je lui aurais mis deux ou trois biscottes dans la gueule », avait rétorqué l’actuel entraîneur du PSG. Le sélectionneur espagnol avait notamment affirmé que Ferran Torres, qui à l’époque sortait avec sa fille aînée, serait son homme fort dans le vestiaire.

Luis Enrique s’était exprimé sur les relations sexuelles de ses joueurs « Très facile, monsieur Ferran Torres, sinon ma fille me couperait la tête ». Mais Luis Enrique avait également abordé plein d’autres sujets plutôt légers lors de ces diffusions en live. Notamment celui des relations sexuelles de ses joueurs. « C'est un non-sens sublime, parce que c'est quelque chose de très normal. Mec, si tu fais une orgie c'est évident que ce n'est pas la meilleure des choses la veille d'un match. En fait, lorsque les joueurs s'entraînent avec leurs clubs, ils dorment à la maison et je me fiche qu'ils aient des relations sexuelles ou non », confiait Luis Enrique, avant de poursuivre.