Le PSG veut recruter Mika Godts : Le FC Barcelone a également craqué pour la pépite belge !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plutôt actif sur le mercato cet été, le PSG cherche à se renforcer dans le secteur offensif, pour pallier notamment le probable départ de Bradley Barcola. Sur l'aile gauche, c'est donc le profil de Mika Godts qui intéresse de près le club en ce moment. Le Belge de 21 ans a brillé avec l'Ajax Amsterdam la saison dernière mais il suscite également l'intérêt du FC Barcelone qui pourrait gâcher la fête dans ce dossier.

Double champion d'Europe en titre, le PSG va connaître des changements dans son effectif en vue de la prochaine saison. En effet le club a déjà connu quelques départs et pourrait également se renforcer avec la probable arrivée de Mika Godts notamment. Le Belge de 21 ans a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives avec l'Ajax Amsterdam en Eredivisie la saison dernière, de quoi susciter de l'intérêt sur le mercato. Le problème pour le PSG étant l'arrivée de nouveaux prétendants dans ce dossier, à commencer par le FC Barcelone.

Le PSG veut Mika Godts Son nom n'avait pas été cité jusque-là mais Mika Godts serait bien dans les petits papiers du PSG lors de ce mercato estival. L'ailier gauche de 21 ans est encore sous contrat avec l'Ajax Amsterdam jusqu'en 2029 et le club néerlandais n'est pas du tout prêt à voir partir sa pépite. Néanmoins, le transfert est en bonne voie puisque la destination plaît forcément beaucoup au principal intéressé. D'après Fabrizio Romano, l'opération pourrait avoisiner les 60M€.

Un profil suivi par le FC Barcelone D'après les informations révélées par Sport, le PSG n'est pas le seul club à suivre de près la situation de Mika Godts cet été. En effet, le FC Barcelone pourrait contrarier les plans du club de la capitale, qui a déjà vu le Real Madrid le doubler dans le dossier Yan Diomandé. Le média espagnol rajoute que le profil plaît beaucoup à la direction blaugrana mais que pour le moment aucune offre n'a été envisagée. Le joueur de 21 ans a vraiment explosé la saison dernière où il a également découvert la Ligue des champions.