Après la polémique France Pierron, Jérémy Doku s’exprime sur la naissance de son fils et fait une révélation sur sa Coupe du monde mouvementée : «Je ne pouvais plus bouger et j'avais envie de pleurer»

Alexis Brunet

Lors de la Coupe du monde, la journaliste France Pierron avait suscité la polémique en critiquant le choix du footballeur Jérémy Doku d’assister à l’accouchement de sa femme et de possiblement louper une partie de la compétition. Quelques semaines après cette prise de parole, le joueur de Manchester City est revenu sur ce moment unique et il a également fait une révélation glaçante sur une blessure contractée durant le mondial.

Jérémy Doku se souviendra longtemps de la Coupe du monde 2026, pour diverses raisons. Tout d’abord, le joueur de Manchester City a eu la chance que son fils naisse pendant la compétition et il avait alors décidé d’être aux côtés de sa femme pour ce moment unique. « Je me suis réveillé en sursaut. Quelqu'un m'a dit : "Votre femme a perdu les eaux." Je me suis dit : "Je dois voir mon fils." C'est arrivé, et j'ai pu prendre Praise dans mes bras. Maintenant, j'essaie d'être le meilleur père possible », a déclaré l’international belge, qui est revenu sur cet évènement dans le teasing d’un documentaire qui sera publié dimanche sur sa chaîne YouTube.

La polémique France Pierron L’accouchement de la femme de Jérémy Doku avait beaucoup fait parler, du moins France Pierron avait suscité la polémique. La journaliste qui animait alors L’Équipe de choc avait vivement critiqué le choix de l’attaquant d’assister à la naissance de son enfant et cela avait beaucoup fait réagir par la suite. « Il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place (...) et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien… »

France Pierron avait présenté ses excuses Une déclaration qui était très mal passée et qui avait forcé France Pierron à présenter ses excuses sur X. « Devant les très nombreuses réactions suite à mes propos dans « L’Équipe de choc », au sujet du footballeur belge Jérémy Doku, je souhaite apporter quelques précisions. J’y exprimais un avis personnel, dans le cadre d’un échange contradictoire. Ces propos n’engagent que moi et ne reflètent en aucun cas une position collective. Je comprends qu’ils aient pu choquer, heurter ou blesser certains d’entre vous, et j'en suis désolée. Mon intention n’a jamais été de minimiser la place ou le rôle des pères auprès de leur conjointe et de leur enfant. » La journaliste avait par la suite été punie par son employeur puisqu’elle n’avait plus animé L’Équipe de Choc jusqu’à la fin de la saison, remplacée par Pierre Bouby.