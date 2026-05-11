F1: «Il est vraiment important que Max reste», la F1 en danger avec le départ de Verstappen ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Max Verstappen semble en suspens. D’après De Telegraaf, le Néerlandais n’écarterait pas la possibilité de prendre sa retraite à l’issue de la saison. Pour l’ancien pilote de Red Bull Mark Webber, un tel départ laisserait place à de grosses conséquences pour l’ensemble de la Formule 1.

De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? Le quadruple champion du monde l’a récemment affirmé ; il ne prend plus de plaisir à bord de sa monoplace chez Red Bull. La faute aux nouvelles réglementations entrées en vigueur sur cette saison 2026, et qui ont été critiquées par plusieurs pilotes. D’après De Telegraaf, le Néerlandais n’exclut pas la possibilité de se retirer de la Formule 1 à la fin de la saison. Si certains observateurs estiment que la vie continuera sans lui, Mark Webber pense tout le contraire.

« Des personnages comme Verstappen sont exactement ce dont la Formule 1 a besoin » « Évidemment, Red Bull aimerait que Max reste. C’est extrêmement facile à prédire. Si l’on regarde le sport dans son ensemble, quand on a quelqu’un comme lui, des personnages comme Verstappen sont exactement ce dont la Formule 1 a besoin. Nous avons besoin de ces personnes. Les gens allument leur télévision pour voir Max Verstappen, et Liberty le sait », a ainsi confié l’ancien pilote australien dans des propos relayés par Next-Gen Auto.