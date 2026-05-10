F1 : Charles Leclerc répond aux critiques de Max Verstappen, il n'est pas du tout d'accord

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette année, la FIA a changé la règlementation en Formule 1 et depuis des mois, les critiques se font nombreuses en particulier du côté des pilotes. Mais tous ne sont pas du même avis puisque Charles Leclerc y trouve son bonheur. Le pilote monégasque est revenu sur ces modifications qui ne semblent pas trop le perturber.

Avec une nouvelle règlementation en 2026, la Formule 1 a beaucoup changé. Les pilotes doivent intégrer de nouvelles manières de courir et ils sont beaucoup à en pas apprécier. En première ligne, Max Verstappen ne cesse de répéter ses critiques, comparant le sport à Mario Kart notamment. Le Néerlandais, loin de ses standards pour le moment, ne trouve pas une énorme satisfaction comparé à Charles Leclerc.

Charles Leclerc répond aux critiques Si Mercedes domine largement les débats pour le moment, Charles Leclerc réalise un début de saison assez convaincant en occupant la 3ème place du classement des pilotes avec 2 podiums. Au volant de sa Ferrari, il a pu réaliser de nombreux dépassements et il semble assez convaincu. « J’ai toujours été un peu en désaccord avec ça. Je sais que je suis un peu un cas à part sur la grille, mais j’ai le sentiment qu’au moins dans les combats que j’ai eus avec les pilotes devant moi, lorsque vous avez des voitures qui disposent d’un système similaire au vôtre, les dépassements sont en réalité vraiment bons. Ce sont vos dépassements, vos choix, il y a du calcul à faire » débute-t-il, d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.