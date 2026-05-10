F1 : «Il est au coeur du projet», Red Bull annonce le verdict pour l’avenir de Verstappen !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est l’un des sujets sensibles de cette saison de F1. Le Néerlandais a plusieurs fois laissé entendre qu’il n’hésiterait pas à explorer d’autres horizons du sport automobile si jamais la réglementation ne changeait pas. Red Bull a toutefois balayé les rumeurs d’un éventuel départ du quadruple champion du monde.

Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de cette saison ? Le Néerlandais a plusieurs fois laissé entendre qu’il pourrait aller explorer d’autres horizons du sport automobile si jamais la réglementation entrée en vigueur cette année n’évoluait pas dans le bon sens. Le quadruple champion du monde s’est notamment essayé au GT3. Mais du côté de Red Bull, on n’a pas manqué de balayer les rumeurs d’un départ du pilote de 28 ans.

«Il est avec nous sur tous les sujets» « On n'a pas réussi à donner à Max et à Isack une voiture qui a la constance nécessaire pour avoir la confiance dont ils ont besoin pour pousser. Notre point de départ en termes de compétitivité est naturellement modeste. Est-ce que ça veut dire qu'on est revenu et qu'on se bat pour la victoire ? Non ! On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Max est au cœur du projet. Il est avec nous sur tous les sujets. Il est impliqué dans toutes nos décisions stratégiques pour le futur. On vient de célébrer les dix ans de Max chez Oracle Red Bull Racing. Tant que nous arrivons, comme l'équipe l'a fait année après année, à lui donner une voiture rapide, vous verrez Max sourire » a expliqué Laurent Mekies, Team Principal de Red Bull, dans des propos rapportés par Le Figaro.