F1 : Lewis Hamilton ou Max Verstappen ? Esteban Ocon révèle son GOAT !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En Formule 1, il y a plusieurs pilotes qui animent le débat du GOAT, à savoir le meilleur de tous les temps. Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Max Verstappen et bien d'autres. Esteban Ocon est dans le circuit depuis 10 ans désormais et a pu témoigner de la supériorité de Lewis Hamilton au point d'en faire son GOAT.

Lewis Hamilton aurait pu être le champion du monde incontesté de tous les temps. Cependant, pendant le Grand Prix d'Abu Dhabi de 2021, il s'est fait doubler par Max Verstappen dans le dernier tour de la course. Le pilote néerlandais privait donc Hamilton d'un huitième titre de champion du monde en raflant sa première couronne mondiale en Formule 1. Ce succès aurait permis à l'Anglais de ne plus être à égalité avec Michael Schumacher, mais un accident de course en a décidé autrement.

«Personne n’a accompli ce que Lewis a accompli» Quoi qu'il arrive, Lewis Hamilton demeure un homme de records avec les podiums et les poles positions notamment en plus de son record de titres de champion du monde partagé avec Michael Schumacher. Ce qui fait de lui un pilote presque intouchable des temps modernes selon Esteban Ocon. « Lewis Hamilton est-il le plus grand pilote de F1 de tous les temps ? Je pense qu’il faut bien l’admettre, d’une certaine manière. Car, à l’époque moderne, personne n’a accompli ce que Lewis a accompli. Il est donc clairement l’un des meilleurs de tous les temps. Mais il est difficile de comparer toutes les époques. Il fait donc partie des meilleurs, c’est certain ».