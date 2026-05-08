F1 : «Aucune chance» pour Lewis Hamilton face à Charles Leclerc, sa retraite est réclamée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent chez Ferrari depuis l'année dernière, Lewis Hamilton semble être en meilleure posture cette année. Mais le Britannique a 41 ans et certains estiment qu'il serait temps qu'il prenne enfin sa retraite pour laisser la place à la jeunesse. Associé à Charles Leclerc, il réalise pourtant un début de saison correct qui lui laisse nourrir de grands espoirs.

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton a connu une première saison difficile avec Ferrari l'an dernier. Pas en mesure de rivaliser avec les meilleurs, le Britannique a même eu beaucoup de mal à tenir la cadence face à son coéquipier. En ce début de saison, il comptabilise un podium et pointe à la 5ème place, déjà loin par rapport aux Mercedes. Malgré son expérience, il ne semble plus en mesure de jouer les premiers rôles. Ralf Schumacher l'enverrait bien à la retraite.

Lewis Hamilton derrière Leclerc Chez Ferrari, le début de saison a été plutôt réussi même si Mercedes domine largement les débats. Dans l'équipe italienne, c'est Charles Leclerc qui présente encore de meilleures garanties même si Lewis Hamilton n'est pas loin. Pour Ralf Schumacher, il n'y a pas de doute sur l'identité du pilote sur lequel parier. « Lewis Hamilton est évidemment dans une meilleure position cette année. Mais il n’aura probablement aucune chance face à Leclerc sur le long terme. C’est comme ça » assure le consultant pour Sky Deutschland.