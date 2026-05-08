F1 : «Aucune chance» pour Lewis Hamilton face à Charles Leclerc, sa retraite est réclamée !

Présent chez Ferrari depuis l'année dernière, Lewis Hamilton semble être en meilleure posture cette année. Mais le Britannique a 41 ans et certains estiment qu'il serait temps qu'il prenne enfin sa retraite pour laisser la place à la jeunesse. Associé à Charles Leclerc, il réalise pourtant un début de saison correct qui lui laisse nourrir de grands espoirs.
Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton a connu une première saison difficile avec Ferrari l'an dernier. Pas en mesure de rivaliser avec les meilleurs, le Britannique a même eu beaucoup de mal à tenir la cadence face à son coéquipier. En ce début de saison, il comptabilise un podium et pointe à la 5ème place, déjà loin par rapport aux Mercedes. Malgré son expérience, il ne semble plus en mesure de jouer les premiers rôles. Ralf Schumacher l'enverrait bien à la retraite.
Lewis Hamilton derrière Leclerc
Chez Ferrari, le début de saison a été plutôt réussi même si Mercedes domine largement les débats. Dans l'équipe italienne, c'est Charles Leclerc qui présente encore de meilleures garanties même si Lewis Hamilton n'est pas loin. Pour Ralf Schumacher, il n'y a pas de doute sur l'identité du pilote sur lequel parier. « Lewis Hamilton est évidemment dans une meilleure position cette année. Mais il n’aura probablement aucune chance face à Leclerc sur le long terme. C’est comme ça » assure le consultant pour Sky Deutschland.
Lewis Hamilton envoyé à la retraite
Avec ses 41 ans, Lewis Hamilton a prouvé qu'il était encore capable de bien s'illustrer en piste. Mais pas suffisamment pour convaincre Ralf Schumacher qui pense qu'il faudrait que plus de jeunes débarquent en Formule 1. « Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont vécu une période merveilleuse en Formule 1. Mais je pense qu’il est temps pour eux de quitter le cockpit à la fin de l’année et de donner une chance aux jeunes. Ils veulent conserver la marque Lewis Hamilton. Il y a beaucoup de très bons jeunes pilotes qui arrivent de la Formule 2 et qui méritent une chance. J’espère que la grille sera un peu plus jeune l’année prochaine » poursuit-il.