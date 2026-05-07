F1 - Max Verstappen sur le départ : Red Bull a déjà choisi son remplaçant ?

Alors qu’il a exprimé à plusieurs reprises son agacement depuis le début de la saison et la nouvelle réglementation, Max Verstappen pourrait ne pas faire long feu en Formule 1. Face aux incertitudes concernant l’avenir du quadruple champion du monde, Red Bull préparerait son éventuel départ et, en ce sens, s’intéresserait de près à Oscar Piastri.
Max Verstappen a retrouvé un peu de plaisir le week-end dernier à l’occasion du Grand Prix de Miami. Après s’être souvent plaint de sa monoplace depuis la reprise, le Néerlandais a signé son meilleur résultat de la saison en terminant à la cinquième place, après avoir terminé deuxième des qualifications. Le quadruple champion du monde s’est en plus fait une frayeur dès le départ avec son tête-à-queue en plein milieu de la piste qui lui a fait perdre plusieurs positions.
« Je ne me suis jamais senti à l’aise »
« Je ne me suis jamais senti à l’aise avec la configuration de la voiture. Et je pense qu’au cours des dernières semaines, l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour essayer d’apporter des améliorations à la monoplace et faire en sorte que je me sente plus à l’aise avec de nombreux aspects de la voiture, et cela porte vraiment ses fruits. Je sens que je maîtrise à nouveau davantage la voiture et je peux donc attaquer un peu plus, les améliorations fonctionnent. Honnêtement, c’est un tout, car avant, rien ne fonctionnait vraiment. Comme je l’ai dit, j’avais l’impression d’être un simple passager dans la voiture », a confié Max Verstappen après le Grand Prix de Miami, lui qui peut « enfin piloter comme je le souhaite, notamment au niveau de mes coups de volant. »
Un intérêt pour Piastri en cas de départ de Verstappen ?
Toujours est-il que ses dernières sorties médiatiques n’ont pas vraiment eu de quoi rassurer Red Bull sur le long terme, qui anticiperait un éventuel départ de son pilote. Dans cette optique, l’écurie autrichienne préparerait plusieurs alternatives et s’intéresserait notamment à Oscar Piastri, d’après les informations de Motorsport.com. Plusieurs sources auraient confirmé cet intérêt en marge du Grand Prix de Miami et l’Australien serait considéré comme un plan B si Max Verstappen venait à quitter la Formule 1 où s’il décidait de prendre une année sabbatique.