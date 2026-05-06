F1 : «Il ne peut pas se plaindre», Max Verstappen se fait recadrer après Miami

Le Grand Prix de Miami a été plutôt encourageant pour Max Verstappen. Le pilote de Red Bull a signé son meilleur résultat de la saison avec sa cinquième place. Le Néerlandais a néanmoins reproché à Alexander Albon une défense agressive. Damon Hill a alors recadré le quadruple champion du monde, adepte de la pratique.
Pour Max Verstappen, le Grand Prix de Miami a été plutôt encourageant. Le Néerlandais a signé son meilleur résultat de la saison en terminant cinquième. Le quadruple champion du monde a toutefois reproché à Alexander Albon une défense agressive lorsqu’il a essayé de le dépasser. Damon Hill s’est alors permis de recadrer le pilote de Red Bull, qui est plutôt un adepte de la pratique.
«Il le fait lui-même assez souvent à tout le monde»
« Je dois dire que Max ne peut pas vraiment se plaindre que d’autres lui fassent ce genre de choses. Il le fait lui-même assez souvent à tout le monde. Il a tassé Lewis Hamilton lors du Sprint ? On peut dire que c’était une bonne tentative de dépassement de la part de Max. Je veux dire, il a réussi à se faufiler à l’intérieur, et c’était presque comme si tous les autres allaient trop lentement » a d’abord expliqué le champion du monde 1996 dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Max a simplement sauté sur l’occasion»
« Ils s’agglutinaient un peu et c’était comme si Lewis avait en quelque sorte levé le pied. Max a simplement sauté sur l’occasion. Et, comme à son habitude, dans son style inimitable, il freine très tard et utilise toute la largeur de la piste » a ensuite ajouté Damon Hill. Max Verstappen est désormais tourné vers le Grand Prix du Canada, qui se tiendra le 24 mai prochain. À voir maintenant s’il saura obtenir un autre bon résultat, lui qui nageait en plein malaise depuis le début de saison à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année.