F1 : «Il ne peut pas se plaindre», Max Verstappen se fait recadrer après Miami

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Miami a été plutôt encourageant pour Max Verstappen. Le pilote de Red Bull a signé son meilleur résultat de la saison avec sa cinquième place. Le Néerlandais a néanmoins reproché à Alexander Albon une défense agressive. Damon Hill a alors recadré le quadruple champion du monde, adepte de la pratique.

Pour Max Verstappen, le Grand Prix de Miami a été plutôt encourageant. Le Néerlandais a signé son meilleur résultat de la saison en terminant cinquième. Le quadruple champion du monde a toutefois reproché à Alexander Albon une défense agressive lorsqu’il a essayé de le dépasser. Damon Hill s’est alors permis de recadrer le pilote de Red Bull, qui est plutôt un adepte de la pratique.

«Il le fait lui-même assez souvent à tout le monde» « Je dois dire que Max ne peut pas vraiment se plaindre que d’autres lui fassent ce genre de choses. Il le fait lui-même assez souvent à tout le monde. Il a tassé Lewis Hamilton lors du Sprint ? On peut dire que c’était une bonne tentative de dépassement de la part de Max. Je veux dire, il a réussi à se faufiler à l’intérieur, et c’était presque comme si tous les autres allaient trop lentement » a d’abord expliqué le champion du monde 1996 dans des propos rapportés par NextGen-Auto.