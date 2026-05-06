F1 - «Il était extrêmement lent» : L’incident avec Max Verstappen qui a coûté cher à Pierre Gasly

Pierrick Levallet

Si le Grand Prix de Miami a été encourageant pour Max Verstappen, il l’a moins été pour Pierre Gasly. Le pilote d’Alpine a été contraint à l’abandon après un accident impressionnant. Le Français estime d’ailleurs que son incident en piste avec son homologue de chez Red Bull lui a coûté cher ce dimanche.

Ce dimanche, le Grand Prix de Miami a été encourageant pour Max Verstappen. Le quadruple champion du monde, qui nageait en plein malaise à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année, a signé son meilleur résultat de la saison avec cette cinquième place. Pierre Gasly, lui, avait sans doute rêvé mieux. Le pilote d’Alpine n’a pas pu terminer la course puisqu’il a été victime d’un accident impressionnant. Le Français pense d’ailleurs que son incident avec Max Verstappen sur la piste américaine lui a possiblement coûté quelques points.

«J’ai vu revenir Max vers la piste et j’ai dû freiner pour l’éviter» « Honnêtement, c’est l’une de ces situations où j’ai pris un très bon départ, et si j’avais pris un moins bon départ, j’aurais en fait terminé le premier tour dans une meilleure position. C’était donc assez malchanceux, un mauvais timing. À la sortie du virage 1, j’étais septième, voire proche de la sixième place, puis j’ai vu revenir Max vers la piste et j’ai dû freiner pour l’éviter, car il était évidemment extrêmement lent » a d’abord expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto.