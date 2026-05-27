OM : Pierre Sage annonce la destination parfaite pour Habib Beye !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien adjoint d'Habib Beye au Red Star, Pierre Sage a connu une ascension bien plus rapide que celle de son ancien collègue. Mais l'actuel coach du RC Lens n'est pas inquiet pour celui qui devrait quitter l'OM. Il donne même le projet qui conviendrait parfaitement à Habib Beye à l'avenir.

Entre un passage compliqué au Stade Rennais et quelques mois catastrophiques à l'OM, Habib Beye connaît un début de carrière d'entraîneur mouvementé au plus haut niveau. C'est tout l'inverse pour son ancien adjoint au Red Star, un certain Pierre Sage, qui avait redressé l'OL avant de qualifier le RC Lens pour la Ligue des champions, en remportant même la première Coupe de France de l'histoire des Sang-et-Or. Mais Pierre Sage est convaincu qu'Habib Beye va rebondir, et il explique même le genre de clubs qui lui conviendraient.

Pierre Sage défend Habib Beye « Le choix de Beye de signer à l'OM ? Déjà, on lui a posé la question de savoir s'il voulait venir. Je pense que c'était son rêve. C'est le jeu des opportunités. Le timing n'est peut-être pas forcément le bon, au vu de ce qui se passe, mais, malgré tout, ils n'étaient pas dans une situation catastrophique non plus. Les deux objectifs étaient encore atteignables, donc il y est allé. Je pense que pour lui c'était une grande fierté de signer à l'OM, et c'est peut-être pour ça aussi que son mood a évolué, avec toute cette pression. J'aimerai bien le voir dans un milieu sain », lâche-t-il dans l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.