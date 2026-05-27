«Rupture» avec Habib Beye : Pierre Ménès a choisi son prochain entraîneur de l’OM !

Pierrick Levallet

L’avenir d’Habib Beye à l’OM est plus qu’incertain. Le technicien olympien n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés et pourrait en conséquence être poussé vers la sortie. Quelques noms ont donc commencé à circuler pour le remplacer. Et Pierre Ménès a désigné celui qu’il aimerait voir sur le banc marseillais la saison prochaine : Christophe Galtier.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Habib Beye pourrait quitter l’OM cet été. L’entraîneur de 48 ans n’a pas su atteindre les objectifs qui lui étaient fixés à son arrivée, à savoir finir sur le podium en Ligue 1 et remporter la Coupe de France. Plusieurs noms ont d’ailleurs commencé à circuler pour le remplacer sur le banc marseillais, dont celui de Bruno Genesio. Pierre Ménès aimerait toutefois voir Christophe Galtier remplacer Habib Beye à l’OM.

«Ça inclut qu’il y a une rupture» « Je ne pense pas que ce soit un choix de la direction de l’OM de prendre un entraîneur obligatoirement français. Je pense que la situation sportive et financière de l’OM fait que ça attire peut-être moins un coach étranger qu’avant. Je pense aussi que l’échec De Zerbi a fait mal à l’image de l’OM au niveau international. On parle de rupture, mais quand tu t’es séparé de ton président, de ton directeur sportif, et qu’à priori tu vas te séparer de ton entraîneur, forcément ça inclut qu’il y a une rupture. Tout ça est très nébuleux. J’avoue avoir du mal à me faire une idée de ce que va être la saison prochaine de l’OM avec quel coach, quel directeur sportif, quels joueurs... J’entends que Greenwood veut maintenant rester, mais bon. Il faut aussi voir les joueurs prêtés avec option d’achat. Il faut lâcher 18M€ pour garder Medina. Je trouve ça quand même inquiétant » a d’abord indiqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.