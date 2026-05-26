Mercato - OM : L’annonce qui va relancer l’arrivée de Christophe Galtier ?

Quelques mois seulement après avoir été nommé entraîneur de l’OM, Habib Beye pourrait déjà quitter ses fonctions. Malgré un contrat jusqu’en 2027, le Sénégalais pourrait être remplacé cet été. Mais par qui ? Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Alors qu’on parle beaucoup de Bruno Genesio en ce moment, le nom de Christophe Galtier a aussi été cité. Et voilà que Loïc Tanzi a fait une annonce qui pourrait tout relancer à propos de ce dernier.
Cela fait maintenant quelques saisons qu’on assiste à une grande instabilité au poste d’entraineur de l’OM. Et voilà que cet été, on pourrait assister à un nouveau changement. Aujourd’hui en poste à Marseille, Habib Beye pourrait ne pas continuer l’aventure malgré un contrat jusqu’en 2027. En effet, compte tenu du nouveau cycle qui va débuter à l’OM avec un nouveau directeur sportif attendu, Beye pourrait être remplacé. Mais par qui ? Ayant récemment quitté ses fonctions au LOSC, Bruno Genesio est annoncé comme une option, au même titre que Christophe Galtier, lui qui connait très bien le contexte marseillais.
L’OM réellement intéressé par Galtier ?
Actuel entraîneur de Neom en Arabie saoudite, Christophe Galtier est né à Marseille et a joué pour l’OM. Ayant déjà révélé avoir été contacté par le passé pour entraîner le club phocéen, celui qui a dirigé le PSG pourrait enfin prendre place sur le banc olympien. A moins que… Sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste Loïc Tanzi a lâché : « Galtier a envie d’aller l’OM. Est-ce que l’inverse est vrai ? Pas sûr… ».
Galtier, le choix « numéro un » de Pierre Ménès
L’intérêt viendrait donc plus de Christophe Galtier que de l’OM dans cette histoire selon Loïc Tanzi. Pourtant, le club phocéen ferait bien de se tourner vers l’actuel entraîneur de Neom. En effet, selon Pierre Ménès, Galtier serait la meilleure option pour l’OM : « De tous les choix pour diriger l’OM, Galtier est de loin mon numéro un. D’abord parce qu’il connaît vraiment bien la maison parce que c’était un minot. Et puis c’est quand même un mec qui a fait ses preuves. (…) C’est un bordel sans nom, il faut savoir qu’il est à Neom. Il lui reste un an de contrat mais en Arabie Saoudite, la voilure est en train d’être considérablement réduite sur le plan financier. Je milite très fort pour l’arrivée de Christophe Galtier à l’OM ».