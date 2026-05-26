Mercato - OM : L’annonce qui va relancer l’arrivée de Christophe Galtier ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quelques mois seulement après avoir été nommé entraîneur de l’OM, Habib Beye pourrait déjà quitter ses fonctions. Malgré un contrat jusqu’en 2027, le Sénégalais pourrait être remplacé cet été. Mais par qui ? Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Alors qu’on parle beaucoup de Bruno Genesio en ce moment, le nom de Christophe Galtier a aussi été cité. Et voilà que Loïc Tanzi a fait une annonce qui pourrait tout relancer à propos de ce dernier.

Cela fait maintenant quelques saisons qu’on assiste à une grande instabilité au poste d’entraineur de l’OM. Et voilà que cet été, on pourrait assister à un nouveau changement. Aujourd’hui en poste à Marseille, Habib Beye pourrait ne pas continuer l’aventure malgré un contrat jusqu’en 2027. En effet, compte tenu du nouveau cycle qui va débuter à l’OM avec un nouveau directeur sportif attendu, Beye pourrait être remplacé. Mais par qui ? Ayant récemment quitté ses fonctions au LOSC, Bruno Genesio est annoncé comme une option, au même titre que Christophe Galtier, lui qui connait très bien le contexte marseillais.

L’OM réellement intéressé par Galtier ? Actuel entraîneur de Neom en Arabie saoudite, Christophe Galtier est né à Marseille et a joué pour l’OM. Ayant déjà révélé avoir été contacté par le passé pour entraîner le club phocéen, celui qui a dirigé le PSG pourrait enfin prendre place sur le banc olympien. A moins que… Sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste Loïc Tanzi a lâché : « Galtier a envie d’aller l’OM. Est-ce que l’inverse est vrai ? Pas sûr… ».