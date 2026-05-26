«Je trouve ça inquiétant» : Le scénario avec Mason Greenwood redouté pour le mercato de l’OM

Pierrick Levallet

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison de l’OM a été chaotique. Le club phocéen a dû gérer plusieurs crises et n’a ainsi pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Le mercato estival marseillais risque donc d’être agité. Et un scénario impliquant Mason Greenwood semble inquiéter Pierre Ménès pour cet été.

L’OM a traversé une saison véritablement chaotique. Entre les crises et les départs à gérer en cours d’exercice, le club phocéen n’a pas su se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Les hommes d’Habib Beye n’ont pas réussi non plus à remporter la Coupe de France, raflée par le RC Lens. Il risque donc d’y avoir du mouvement côté marseillais sur le mercato. Plusieurs départs ont été évoqués, dont celui de Mason Greenwood. Ce dernier a toutefois laissé entendre qu’il n’était pas contre rester sur la Canebière. Un scénario en particulier avec l’attaquant de 24 ans inquiète toutefois Pierre Ménès pour le mercato estival de l’OM.

«Tout ça est très nébuleux» « Je ne pense pas que ce soit un choix de la direction de l’OM de prendre un entraîneur obligatoirement français. Je pense que la situation sportive et financière de l’OM fait que ça attire peut-être moins un coach étranger qu’avant. Je pense aussi que l’échec De Zerbi a fait mal à l’image de l’OM au niveau international. On parle de rupture, mais quand tu t’es séparé de ton président, de ton directeur sportif, et qu’à priori tu vas te séparer de ton entraîneur, forcément ça inclut qu’il y a une rupture. Tout ça est très nébuleux » a d’abord confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.