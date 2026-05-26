Quatre stars du PSG approchées pour rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions pour la seconde année consécutive, le PSG risque de vivre un mercato animé cet été. Plusieurs joueurs parisiens attiseraient l’intérêt de cadors européens. Le Real Madrid aurait notamment quatre stars de Luis Enrique dans son viseur pour entourer Kylian Mbappé à l’avenir.

Dans quelques jours, le PSG va disputer sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Le club de la capitale risque donc de vivre un été plutôt agité sur le mercato. Plusieurs joueurs de Luis Enrique seraient sur les tablettes de certains cadors européens. Le10Sport.com vous a notamment révélé en exclusivité que Bradley Barcola était ciblé par Liverpool. Le Real Madrid entendrait également faire ses courses chez les Rouge-et-Bleu.

Quatre joueurs du PSG dans le viseur du Real Madrid ? Comme le rapporte le journaliste Achille Ash, quatre stars du PSG auraient été approchés par Enrique Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid. Ce dernier aimerait en effet attirer Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Achraf Hakimi pour entourer Kylian Mbappé à l’avenir. Seulement, la direction parisienne se montrerait assez ferme sur les quatre dossiers. Chacun des joueurs cités seraient jugés intransférables pour le moment.