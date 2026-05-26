100M€ : Le PSG menacé par une grosse offre pour ce transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Julian Alvarez revient avec insistance du côté du PSG. Luis Enrique, fan du profil de l’Argentin, aimerait beaucoup le recruter. Cependant, le FC Barcelone est toujours dans le coup également, et aurait préparé une enveloppe de 100M€ afin de pouvoir signer le champion du monde 2022.

Le PSG pourrait se montrer plutôt offensif sur le mercato estival. Depuis plusieurs semaines, le club parisien s’intéresse de près à Julian Alvarez. A 26 ans, l’attaquant argentin pourrait quitter l’Atlético de Madrid cet été. Déjà intéressé par « L’araignée » il y a deux ans, Luis Enrique aimerait beaucoup pouvoir compter sur lui la saison prochaine. Mais le PSG n’est pas le seul club présent dans le dossier, puisque le FC Barcelone fait également partie des candidats pour Alvarez.

Le Barça prêt à lâcher 100M€ sur Alvarez ? Néanmoins, le Barça pourrait manquer de finances afin de finaliser ce dossier, surtout que du côté de l’Atlético de Madrid, on préférerait vendre l’attaquant argentin à l’étranger afin de ne pas renforcer un rival. Si le club catalan se rapproche notamment de la piste menant à Joao Pedro (Chelsea), Mundo Deportivo indique cependant que la direction a tout de même prévu des fonds dans ce dossier Julian Alvarez. Ainsi, le Barça aurait fixé une enveloppe de 100M€ afin de recruter potentiellement l’Argentin cet été, même si Joao Pedro leur reviendrait moins cher.