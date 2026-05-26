OM - «Une certitude» : Le départ de Mason Greenwood confirmé sur La Chaine L’Equipe

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2029 et considéré comme le meilleur élément de l’effectif, Mason Greenwood semble s’approcher doucement mais surement d’un départ. Sans Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a en effet besoin de vendre et l’ailier de 24 ans a actuellement une valeur dépassant les 50M€ sur le marché des transferts.

C’est un été très agité qui se dessine du côté de Marseille. Après une saison catastrophique, tout est à reconstruire à l’OM, avec plusieurs départs qui sont déjà annoncés. C’est notamment le cas de Mason Greenwood, pourtant meilleur buteur du club phocéen au cours des deux dernières saisons.

Mason Greenwood va quitter l’OM L’ailier anglais a actuellement la plus grosse valeur de l’effectif sur le marché des transferts, avec le site spécialisé Transfermarkt qui l’évalue à près de 55M€. Si cela se confirme, Greenwood pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire de l’OM, loin devant un certain Michy Batshuayi et son transfert vers Chelsea pour 39M€, en 2017. Il ne manque d’ailleurs pas de prétendants, puisque La Gazzetta dello Sport a récemment annoncé des échanges entre son entourage et l’AS Roma, qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions lors de la dernière journée de Serie A.