PSG : Face aux critiques, Luis Enrique vole au secours d’Arsenal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions (18h). Tout juste sacré champion d’Angleterre, le club londonien subit parfois des critiques autour de son style de jeu qualifié de peu flamboyant. Mais au cours d’un entretien accordé à l’UEFA, Luis Enrique a défendu le style de son prochain adversaire.

Samedi soir, Luis Enrique et le PSG vont retrouver Mikel Arteta et Arsenal. Les « Gunners », tout juste sacrés champion d’Angleterre, ont fait le plein de confiance. Mais cela n’empêche pas certains observateurs de pointer du doigt le style proposé par le club londonien, jugé rugueux et défensif… Interrogé sur son adversaire de la finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique n’a pas tari d’éloges sur Arsenal.

« Certains diront peut-être qu’ils ne marquent pas de buts collectifs, mais qui s’en soucie ? » « Je ne pense pas que les deux équipes soient à l’opposé. Arsenal est une équipe construite à l’image et à la ressemblance de Mikel Arteta. Il est clairement parti de l’idéologie de Pep Guardiola, basée sur un football de possession. C'est une équipe incroyablement compétitive, qui reflète la personnalité de Mikel. C’est la meilleure équipe défensive d’Europe, et ce depuis quelques années. C’est une combinaison explosive. Elle ne dépend pas d’un seul joueur. L'équipe marque beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés et possède cette combinaison d’être une équipe qui n’encaisse pas de buts mais qui en marque beaucoup. Certains diront peut-être qu’ils ne marquent pas de buts collectifs, mais qui s’en soucie ? Demandez à n’importe quel supporter d’Arsenal et je suis sûr qu’il est ravi. Ils ont maintenant remporté la Premier League, et je les en félicite. Ils le méritaient depuis le début car ils ont réalisé une excellente saison. Ils ont été très proches de remporter toutes les compétitions dans lesquelles ils étaient engagés », a ainsi confié Luis Enrique.