PSG : Face aux critiques, Luis Enrique vole au secours d’Arsenal !

Ce samedi soir, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions (18h). Tout juste sacré champion d’Angleterre, le club londonien subit parfois des critiques autour de son style de jeu qualifié de peu flamboyant. Mais au cours d’un entretien accordé à l’UEFA, Luis Enrique a défendu le style de son prochain adversaire.
Samedi soir, Luis Enrique et le PSG vont retrouver Mikel Arteta et Arsenal. Les « Gunners », tout juste sacrés champion d’Angleterre, ont fait le plein de confiance. Mais cela n’empêche pas certains observateurs de pointer du doigt le style proposé par le club londonien, jugé rugueux et défensif… Interrogé sur son adversaire de la finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique n’a pas tari d’éloges sur Arsenal.
« Certains diront peut-être qu’ils ne marquent pas de buts collectifs, mais qui s’en soucie ? »
« Je ne pense pas que les deux équipes soient à l’opposé. Arsenal est une équipe construite à l’image et à la ressemblance de Mikel Arteta. Il est clairement parti de l’idéologie de Pep Guardiola, basée sur un football de possession. C'est une équipe incroyablement compétitive, qui reflète la personnalité de Mikel. C’est la meilleure équipe défensive d’Europe, et ce depuis quelques années. C’est une combinaison explosive. Elle ne dépend pas d’un seul joueur. L'équipe marque beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés et possède cette combinaison d’être une équipe qui n’encaisse pas de buts mais qui en marque beaucoup. Certains diront peut-être qu’ils ne marquent pas de buts collectifs, mais qui s’en soucie ? Demandez à n’importe quel supporter d’Arsenal et je suis sûr qu’il est ravi. Ils ont maintenant remporté la Premier League, et je les en félicite. Ils le méritaient depuis le début car ils ont réalisé une excellente saison. Ils ont été très proches de remporter toutes les compétitions dans lesquelles ils étaient engagés », a ainsi confié Luis Enrique.
« Nous parlons de deux grandes équipes, qui sont, avec le Bayern München, les trois meilleures d’Europe »
« Nous sommes similaires dans la mesure où, tout comme Arsenal, nous essayons de tirer le meilleur parti de nos forces et de nos capacités, et pour ce faire, nous devons conserver le ballon et nous exprimer. Nous pouvons aussi marquer sur coups de pied arrêtés, mais nous adorons conserver la possession en combinant, en cherchant des moyens de faire sauter le verrou adverse, et nous devons le faire en équipe. Nos joueurs ont des profils plus individuels, mais ils jouent aussi en équipe. Je pense que nous parlons de deux grandes équipes, qui sont, avec le Bayern München, les trois meilleures d’Europe. Tout cela signifie que nous devrons nous adapter pour jouer et défendre d’une manière différente de ce que nous faisons habituellement si nous voulons prendre le dessus sur eux », conclut l’entraîneur du PSG.