Thiago Motta futur entraîneur de l’OM : Pierre Ménès soulève un problème en lien avec le PSG

Malgré un contrat jusqu’en 2027, Habib Beye, venu remplacer Roberto De Zerbi il y a quelques mois, pourrait ne plus être l’entraineur de l’OM la saison prochaine. Ça pourrait donc bouger sur le banc olympien. Mais par qui sera-t-il remplacé ? Alors que le nom de Thiago Motta a notamment été évoqué, Pierre Ménès a réagi à la possibilité de voir l’Italien débarquer à Marseille.
Cet été, ça va énormément bouger à l’OM. Alors qu’un nouveau directeur sportif est attendu, cela devrait être fatal pour Habib Beye. Après seulement quelques mois à Marseille, l’entraîneur sénégalais pourrait être remplacé. La question de sa succession fait d’ailleurs parler depuis plusieurs jours maintenant. Qui sera alors l’entraineur de l’OM la saison prochaine ? Dernièrement, on a beaucoup parlé de Bruno Genesio et Christophe Galtier, mais voilà que d’autres noms ont circulé pour débarquer à Marseille, à l’instar notamment de celui de Thiago Motta.
« J’ai du mal à le voir sur le banc de l’OM »
Justement, sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a été interrogé sur la rumeur évoquant le nom de Thiago Motta pour entraîner l’OM. C’est alors que le journaliste sportif a répondu à ce sujet : « Ce que je pense de la rumeur d’une possible arrivée de Thiago Motta à l’OM ? Je n’ai pas entendu cette rumeur. Et j’ai beaucoup de mal à imaginer Thiago, qui a été plus qu’un grand joueur du PSG, une légende du PSG, j’ai du mal à le voir sur le banc de l’OM. Je le verrais plus sur le banc de Lille. J’ai vraiment le souhait que Thiago revienne très vite sur un banc de touche en France. Ça me fera tellement plaisir de le revoir ».
Ménès vote pour Galtier
Ne voyant donc pas forcément Thiago Motta sur le banc de l’OM, Pierre Ménès imagine davantage Christophe Galtier à ce poste. « De tous les choix pour diriger l’OM, Galtier est de loin mon numéro un. D’abord parce qu’il connaît vraiment bien la maison parce que c’était un minot. Et puis c’est quand même un mec qui a fait ses preuves. (…) C’est un bordel sans nom, il faut savoir qu’il est à Neom. Il lui reste un an de contrat mais en Arabie Saoudite, la voilure est en train d’être considérablement réduite sur le plan financier. Je milite très fort pour l’arrivée de Christophe Galtier à l’OM », a expliqué Ménès.