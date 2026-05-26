Thiago Motta futur entraîneur de l’OM : Pierre Ménès soulève un problème en lien avec le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré un contrat jusqu’en 2027, Habib Beye, venu remplacer Roberto De Zerbi il y a quelques mois, pourrait ne plus être l’entraineur de l’OM la saison prochaine. Ça pourrait donc bouger sur le banc olympien. Mais par qui sera-t-il remplacé ? Alors que le nom de Thiago Motta a notamment été évoqué, Pierre Ménès a réagi à la possibilité de voir l’Italien débarquer à Marseille.

Cet été, ça va énormément bouger à l’OM. Alors qu’un nouveau directeur sportif est attendu, cela devrait être fatal pour Habib Beye. Après seulement quelques mois à Marseille, l’entraîneur sénégalais pourrait être remplacé. La question de sa succession fait d’ailleurs parler depuis plusieurs jours maintenant. Qui sera alors l’entraineur de l’OM la saison prochaine ? Dernièrement, on a beaucoup parlé de Bruno Genesio et Christophe Galtier, mais voilà que d’autres noms ont circulé pour débarquer à Marseille, à l’instar notamment de celui de Thiago Motta.

« J’ai du mal à le voir sur le banc de l’OM » Justement, sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a été interrogé sur la rumeur évoquant le nom de Thiago Motta pour entraîner l’OM. C’est alors que le journaliste sportif a répondu à ce sujet : « Ce que je pense de la rumeur d’une possible arrivée de Thiago Motta à l’OM ? Je n’ai pas entendu cette rumeur. Et j’ai beaucoup de mal à imaginer Thiago, qui a été plus qu’un grand joueur du PSG, une légende du PSG, j’ai du mal à le voir sur le banc de l’OM. Je le verrais plus sur le banc de Lille. J’ai vraiment le souhait que Thiago revienne très vite sur un banc de touche en France. Ça me fera tellement plaisir de le revoir ».