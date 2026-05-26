Mercato : Cet attaquant étranger veut signer à l'OM !

Axel Cornic

Avec les possibles départs de Mason Greenwood ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille cherche des renforts en attaque. Et une piste semble se préciser depuis quelques temps en Serie A, puisque Mattia Zaccagni semble clairement vouloir quitter la Lazio cet été, afin de poursuivre sa carrière dans le sud de la France.

C’est un été très agité qui se profile du côté de Marseille. Après l’échec pour la qualification en Ligue des Champions, l’OM a sauvé les meubles en accrochant au moins la Ligue Europa. Mais ça change tout pour l’avenir, puisque les moyens vont être vus à la baisse et il y a déjà quelques stars qui semblent avoir la valise prête.

Greenwood sur le départ ? Le premier candidat au départ n’est autre que Mason Greenwood, la grosse star de l’attaque marseillaise. Sous contrat jusqu’en 2029, il a actuellement la plus grosse valeur du le marché dans l’effectif de l’OM, avec le site spécialisé Transfermarkt qui l’évalué à près de 55M€. Et il ne manque pas de prétendants, avec La Gazzetta dello Sport qui nous a récemment appris que son entourage discuterait déjà avec l’AS Roma, où Gian Piero Gasperini aurait réclamé son recrutement. On parle d’un possible transfert autour des 50M€, avec les Giallorossi qui suivraient également Antonio Nusa du RB Leipzig.