NBA : Un journaliste a snobé Victor Wembanyama pour une raison surprenante

Pierrick Levallet

Malgré son excellent exercice 2025-2026 avec les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama n’a pas été élu MVP de la saison régulière. Un seul journaliste n’a d’ailleurs pas inclus le Français dans son cinq majeur. Il n’a pas manqué d’en dévoiler la raison, et celle-ci risque fortement de vous surprendre au vu des arguments présentés.

Victor Wembanyama était l’un des candidats pour le titre de MVP de la saison régulière 2025-2026. Mais finalement, le phénomène des San Antonio Spurs a vu Shai Gilgeous-Alexander être sacré à sa place. Le Français a toutefois presque fait l’unanimité dans le cinq majeur de cet exercice. Seul un journaliste ne l’a pas inclus dans son équipe. Et ce dernier n’a pas manqué d’en dévoiler la raison.

«Il était le deuxième meilleur pivot selon moi» « J'ai placé Wembanyama 3e dans mon vote pour le trophée de MVP, et je pense qu'il est un meilleur joueur que "SGA". Je pense qu'il est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Mais, j'ai aussi pensé que (Nikola) Jokic a eu une meilleure saison régulière au même poste. Cette année, il était le deuxième meilleur pivot selon moi, et je vote par position. [...] Je pense qu'il a une chance de devenir le meilleur joueur et aussi le meilleur défenseur de tous les temps » a confié Justine Termine, qui travaille pour SiriusXM NBA Radio, dans des propos rapportés par L’Equipe.