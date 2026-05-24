Shaquille O'Neal met un coup de pression à Wembanyama !

Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio sont mal embarqués dans la finale de la conférence Ouest. Menés (2-1) par le Thunder d’Oklahoma City, les Texans vont devoir hausser leur niveau de jeu. La légende Shaquille O’Neal elle, n’est pas satisfaite des prestations du Français et estime que « Wemby » doit encore mieux faire.
Les Spurs de San Antonio en danger. Opposée au Thunder d’Oklahoma City, la franchise texane est actuellement menée 2-1 en finale de la conférence Ouest sur ces play-offs. Victor Wembanyama, pourtant auteur jusque-là d’une phase finale et d’un match 1 extraordinaire, ne parvient plus à faire autant de différences depuis deux matchs. Cela lui a notamment valu un léger coup de pression de la part de la légende Shaquille O’Neal.
« Je vais avoir besoin que Wemby fasse plus »
« Je vais avoir besoin que Wemby fasse plus. Lors du Game 1, il met 41 points et 24 rebonds, ils gagnent. Au Game 2, 21 points et 26 rebonds… ce n’est pas suffisant. Je l’ai entendu dire qu’il n’arrivait pas assez à rendre ses coéquipiers meilleurs. C’est parce qu’il ne domine pas le match ! Quand Alex Caruso défend sur toi, je ne veux pas voir un turnaround jumper », a ainsi confié le « Shaq » dans des propos relayés par Parlons Basket.
« On a voulu aller trop vite »
« Le Thunder a fait d'excellentes choses défensivement. Je pense qu'on a eu des bons tirs qu'on n'a pas su mettre. Il y a eu des moments où on courait après le score et où on ne travaillait pas assez, on choisissait la facilité, surtout quand il restait beaucoup de temps dans le troisième quart-temps. On n'avait pas la bonne approche : essayer de continuer à faire des stops, trouver des bonnes opportunités en attaque. On a voulu aller trop vite. Paradoxalement, on ne jouait pas sur un rythme assez rapide pour nous, mais en même temps, on se précipitait. Je dois aider les joueurs à retrouver l'équilibre dimanche », a de son côté réagi le coach des Spurs Mitch Johnson après cette défaite des siens au match 3.