Shaquille O'Neal met un coup de pression à Wembanyama !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio sont mal embarqués dans la finale de la conférence Ouest. Menés (2-1) par le Thunder d’Oklahoma City, les Texans vont devoir hausser leur niveau de jeu. La légende Shaquille O’Neal elle, n’est pas satisfaite des prestations du Français et estime que « Wemby » doit encore mieux faire.

Les Spurs de San Antonio en danger. Opposée au Thunder d’Oklahoma City, la franchise texane est actuellement menée 2-1 en finale de la conférence Ouest sur ces play-offs. Victor Wembanyama, pourtant auteur jusque-là d’une phase finale et d’un match 1 extraordinaire, ne parvient plus à faire autant de différences depuis deux matchs. Cela lui a notamment valu un léger coup de pression de la part de la légende Shaquille O’Neal.

« Je vais avoir besoin que Wemby fasse plus » « Je vais avoir besoin que Wemby fasse plus. Lors du Game 1, il met 41 points et 24 rebonds, ils gagnent. Au Game 2, 21 points et 26 rebonds… ce n’est pas suffisant. Je l’ai entendu dire qu’il n’arrivait pas assez à rendre ses coéquipiers meilleurs. C’est parce qu’il ne domine pas le match ! Quand Alex Caruso défend sur toi, je ne veux pas voir un turnaround jumper », a ainsi confié le « Shaq » dans des propos relayés par Parlons Basket.