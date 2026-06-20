Coupe du monde 2026 : Zlatan Ibrahimovic prédit un vainqueur inattendu

Axel Cornic

La Coupe du monde bat son plein, avec la plupart des favoris qui a déjà marqué son territoire lors de la première journée. C’est notamment le cas de l’équipe de France ou encore de l’Allemagne qui ont impressionné, mais pas au point de convaincre Zlatan Ibrahimovic, qui voit un autre vainqueur en ce Mondial 2026.

Dans moins d’un mois, on connaitra l’identité de l’équipe Championne du monde. La compétition a été lancée de l’autre côté de l’Atlantique et si nous ne sommes qu’à la deuxième journée de la phase de poules, on peut déjà sortir quelques favoris pour le titre final. Champion en 2018 et finaliste en 2022, l’équipe de France en fait évidemment partie.

Qui va remporter la Coupe du monde ? Les hommes de Didier Deschamps ont commencé la compétition par une victoire convaincante contre le Sénégal (3-1). Si Ousmane Dembélé a déçu, on a retrouvé un Kylian Mbappé à son meilleur niveau, avec un doublé pour lancer sa Coupe du monde 2026. Le capitaine de l’équipe de France est notamment accompagné par Michael Olise, qui semble être devenu le véritable maitre à jouer d’une équipe qui va désormais devoir en découdre face à l’Irak le 22 juin, avant de disputer son dernier match de poule face à la Norvège d’un certain Erling Haaland.