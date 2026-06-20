Coupe du monde 2026 : Une sanction historique prononcée en plein match

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que des premières équipes ont déjà validé leur ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, la Turquie est elle éliminée de la compétition après seulement des matchs. Avec leur défaite contre le Paraguay (1-0), la deuxième en deux matchs, Arda Güler et ses coéquipiers sont fixés sur leur sort. Une rencontre au cours de laquelle on a pu assister à un moment historique.

Dans un groupe ouvert avec les Etats-Unis, le Paraguay et l’Australie, la Turquie pouvait croire en ses chances de sortir de sa poule de la Coupe du monde 2026. Cela ne sera finalement pas le cas. En effet, après deux matchs, les Turcs sont déjà éliminés de la compétition. Battue d’abord par l’Australie, la sélection menée par Vincenzo Montella s’est inclinée face au Paraguay (1-0). Un succès qui scelle donc le sort de la Turquie dans cette Coupe du monde 2026.

La première victime de la « loi Vinicius » La Turquie n’aura donc pas réussi à battre le Paraguay après avoir pourtant évolué toute la seconde mi-temps en supériorité numérique. En effet, juste avant de rentrer aux vestiaires, c’est Miguel Almiron qui avait reçu un carton rouge de la part de l’arbitre de la rencontre. Une exclusion qui n’est clairement pas passée inaperçue et pour cause, elle est historique. Le Paraguayen est ainsi devenu le premier joueur à faire les frais de la « loi Vinicius ». Pour cette Coupe du monde 2026, de nouvelles règles ont été instaurées comme celle de ne plus pouvoir parler à un adversaire en se masquant la bouche pour éviter que ce qui est arrivé entre Vinicius Jr et Gianluca Prestianni ne se reproduise. Mais voilà qu’Almiron a mis la main devant sa bouche pour parler à un adversaire et la sanction de l’arbitre a été immédiate.