Coupe du monde 2026 : Harcelé, João Neves paye cher ses propos sur Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Portugal n'a pas pu tirer mieux que le point du nul pour son premier match de poule de cette Coupe du monde 2026 face à la République Démocratique du Congo mercredi (1-1). Cristiano Ronaldo n'a pas brillé pendant la rencontre, incitant un journaliste à poser une question sur le cas de la star portugaise à João Neves. Et depuis, une vague de harcèlement a lieu sur les réseaux sociaux.

Les 48 nations participant à la Coupe du monde 2026 ont toutes pris part à un match de poules. L'équipe de France, l'Angleterre, l'Argentine ont su réussir leur entrée en lice. Ce ne furent pas le cas du Brésil, de l'Espagne ou encore du Portugal qui ont été tenus en échec avec des nuls concédés face au Maroc (1-1), au Cap-Vert (0-0) et à la République Démocratique du Congo (1-1).

«Il est un joueur de plus pour aider l'équipe, il n'est pas différent des autres» Unique buteur de la Seleçao face à la RDC, João Neves a pris la parole après cette entrée en matière non pas ratée, mais pas idéale sur le plan comptable pour le Portugal. Un journaliste l'a lancé sur le sujet Cristiano Ronaldo. « Comment gérez-vous d’avoir une star aussi grande que Cristiano Ronaldo et d’avoir une équipe aussi forte avec tant d’autres protagonistes, dans ce Mondial ? ». Ce à quoi le milieu de terrain du PSG a répondu de la manière suivante. « On sait ce que Cristiano a fait pour notre sélection et pour le football. Mais, en ce moment, je sens de que son côté et de celui nous tous, qu'il est l'un des nôtres, qu'il est un joueur de plus pour aider l'équipe, il n'est pas différent des autres. Il est là pour apporter sa contribution, comme tout le monde. Il a très bien joué, tout l'équipe a fait un excellent match ».