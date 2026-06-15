Mercato - Le PSG a tenté un autre joueur avant João Neves : «Ils me voulaient vraiment»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2024 en provenance du Benfica Lisbonne pour 60M€, João Neves s’est imposé comme une référence mondiale dans la capitale française. Et pourtant, le milieu de terrain portugais aurait pu ne jamais porter le maillot du PSG qui avait fait de Joshua Kimmich sa grande priorité cet été-là comme l’a indiqué l’international allemand.

Et si João Neves (21 ans), qui fait partie des grands artisans des deux Ligue des Champions remportés consécutivement par le PSG en 2025 et en 2026, n’avait jamais porté le maillot du club de la capitale ? En 2024, date de son transfert au Parc des Princes pour 60M€ en provenance du Benfica, Neves était vraisemblablement le second choix du PSG qui ciblait initialement un milieu de terrain plus expérimenté pour son recrutement : Joshua Kimmich.

Kimmich proche de quitter le Bayern en 2024 Interrogé dans un documentaire diffusé par la ZDF, Kimmich revient sur son mercato 2024 très agité où il a sérieusement songé à quitter le Bayern Munich : « Le soutien du club n’était pas celui que j’avais espéré ni souhaité. J’avais l’impression que le Bayern était tout à fait disposé à me laisser partir. Cela ne contribue pas à renforcer le lien entre le club et le joueur. J’ai discuté avec Max Eberl. Il me l’a confirmé une nouvelle fois : « si tu veux partir, alors tu es sur le marché, c’est possible » À ce moment-là, je ne savais pas ce qu’il faudrait pour que je prolonge mon contrat. J’étais sûr à 95 % de ne pas prolonger », assure Kimmich, qui précise avoir reçu une grosse proposition du PSG sur le plan financier.