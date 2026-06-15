Mercato - Le PSG a tenté un autre joueur avant João Neves : «Ils me voulaient vraiment»

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2024 en provenance du Benfica Lisbonne pour 60M€, João Neves s’est imposé comme une référence mondiale dans la capitale française. Et pourtant, le milieu de terrain portugais aurait pu ne jamais porter le maillot du PSG qui avait fait de Joshua Kimmich sa grande priorité cet été-là comme l’a indiqué l’international allemand.
Et si João Neves (21 ans), qui fait partie des grands artisans des deux Ligue des Champions remportés consécutivement par le PSG en 2025 et en 2026, n’avait jamais porté le maillot du club de la capitale ? En 2024, date de son transfert au Parc des Princes pour 60M€ en provenance du Benfica, Neves était vraisemblablement le second choix du PSG qui ciblait initialement un milieu de terrain plus expérimenté pour son recrutement : Joshua Kimmich.
Kimmich proche de quitter le Bayern en 2024
Interrogé dans un documentaire diffusé par la ZDF, Kimmich revient sur son mercato 2024 très agité où il a sérieusement songé à quitter le Bayern Munich : « Le soutien du club n’était pas celui que j’avais espéré ni souhaité. J’avais l’impression que le Bayern était tout à fait disposé à me laisser partir. Cela ne contribue pas à renforcer le lien entre le club et le joueur. J’ai discuté avec Max Eberl. Il me l’a confirmé une nouvelle fois : « si tu veux partir, alors tu es sur le marché, c’est possible » À ce moment-là, je ne savais pas ce qu’il faudrait pour que je prolonge mon contrat. J’étais sûr à 95 % de ne pas prolonger », assure Kimmich, qui précise avoir reçu une grosse proposition du PSG sur le plan financier.
« Le PSG m’a fait une offre incroyable »
« Paris était un club qui m’a montré un engagement fort. Un engagement auquel je ne m’attendais même pas vraiment. J’ai discuté avec le directeur sportif (Luis Campos) et l’entraîneur (Luis Enrique). Je dois dire qu’ils ont fait un excellent travail et m’ont donné l’impression qu’ils me voulaient vraiment, alors naturellement, on commence à y réfléchir. Ça m’a vraiment fait réfléchir. J’étais censé être une pièce importante du puzzle là-bas, en tant que joueur un peu plus expérimenté. Et ça a forcément un effet sur vous. Paris m’a fait une offre. L’aspect financier était incroyable. Vraiment. Très, très incroyable, je dois le dire. Mais je ne voulais pas que ce soit le facteur décisif. Ce n’est pas comme si j’étais célibataire et que je ne devais prendre des décisions que pour moi-même et ma carrière. J’ai aussi la responsabilité de prendre des décisions pour les membres de ma famille et de faire ce qu’il faut ». Finalement, Joshua Kimmich n’a jamais signé au PSG, qui a donc foncé sur João Neves pour renforcer son entrejeu.