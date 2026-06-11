Mercato - RC Lens : Le gros transfert de l’été semble déjà connu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Coupe de France et dauphin du PSG en Ligue 1 avec le RC Lens, Mamadou Sangaré a impressionné pour sa première saison en France. De nombreux clubs sont intéressés par le milieu malien, dont Manchester United. Ce qui devrait amener le club artésien à récupérer un gros chèque.

Lauréat du prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1, Mamadou Sangaré sort d’une première saison spectaculaire avec le RC Lens. « Avant de venir ici, je connaissais déjà le club, et aussi l’histoire autour, les arrivées… Je savais qu’il était vraiment familial et que ce serait un peu plus facile pour moi. J’étais vraiment préparé. Et mes coéquipiers m’ont facilité la tâche, c’est pour ça aussi que j’ai réussi ma saison comme cela », confiait récemment l’ancien milieu du Rapid Vienne, dans un entretien accordé à La Voix du Nord. Alors qu’il est l’un des grands artisans de la qualification des Sang et Or pour la prochaine Ligue des champions, Mamadou Sangaré pourrait être absent de l’aventure européenne la saison prochaine.

Mamadou Sangaré enflamme le mercato Et pour cause, les sollicitations sont nombreuses et il sera difficile pour le RC Lens de retenir Mamadou Sangaré. Selon Foot Mercato, une dizaine de clubs européens, dont plusieurs de Premier League, sont déjà sur les traces de l’international malien, et Manchester United serait l’un des plus déterminés. La plus-value s’annonce importante pour le dauphin du PSG, qui avait déboursé 5 millions d’euros + 3M€ de bonus pour le transfert de Sangaré l’an dernier.