Départ de l'OM : Greenwood a choisi son club pour la saison prochaine !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood pourrait quitter l'OM lors du prochain mercato estival. En effet, l'AS Rome s'activerait en coulisses pour boucler la signature du numéro 10 marseillais. Alors que les négociations entre les deux clubs sont en bonne voie, Mason Greenwood serait déterminé à rejoindre les Giallorossi à l'intersaison.

Devenu indésirable à Manchester United, notamment à cause de ses affaires extrasportives, Mason Greenwood a alerté la direction de l'OM. En effet, le club phocéen a profité de la situation pour boucler la signature de l'attaquant anglais lors du mercato estival 2024. Plus précisément, les hautes sphères de l'OM ont fait plier les Red Devils grâce à une offensive à hauteur de 26M€.

Transfert de Greenwood : Des discussions positives entre l'AS Rome et l'OM A son arrivée à Marseille, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. S'il lui reste trois années d'engagement à l'OM, l'ailier droit de 24 ans serait quand même sur le départ. En effet, Mason Greenwood pourrait migrer vers l'Italie, du côté de Rome, lors de la prochaine fenêtre de transferts.