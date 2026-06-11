Mercato - PSG : Maghnes Akliouche confirme son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, Maghnes Akliouche devrait très certainement quitter l’AS Monaco lors de la prochaine période de mercato. En ce sens, l’international français pourrait rester en Ligue 1, lui qui serait toujours suivi par le PSG. Le principal intéressé a en tout cas confirmé qu’un transfert était très probable cet été.

Appelé par Didier Deschamps afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Maghnes Akliouche restera-t-il encore longtemps un joueur de l’AS Monaco à son retour des États-Unis ? L’ailier âgé de 24 ans semble promi à un départ cet été et, en ce sens, aurait un bon de sortie, comme indiqué par un dirigeant monégasque au JDD. Un joueur suivi par le PSG par le passé, ce qui serait toujours le cas.

Akliouche confirme son départ de l’AS Monaco Un dossier qui devrait se décanter une fois le Mondial terminé, mais Maghnes Akliouche a en tout cas confirmé auprès de Nice-Matin son très probable départ de l’AS Monaco : « Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer. »