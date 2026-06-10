Mercato - OM : L'annonce inattendue qui relance le transfert de Mason Greenwood ?

Sous contrat jusqu’en 2029, Mason Greenwood est présenté comme le premier candidat au départ du côté de l’Olympique de Marseille, à quelques jours de l’ouverture du mercato. La presse italienne parle notamment d’un possible transfert à l’AS Roma, mais une nouvelle piste pourrait bien revenir sur le devant de la scène dans les prochains jours.
L’aventure marseillaise de Mason Greenwod devrait toucher à son terme. Au cœur des tensions ces derniers mois, il fait partie de ces joueurs venus pour Roberto De Zerbi et qui ne semblent plus avoir d’avenir à l’OM. Et pour confirmer les rumeurs, La Provence a récemment révélé qu’il aurait rendu les clés de son domicile à Aix-en-Provence.
Greenwood annoncé à la Roma, mais...
Depuis quelques semaines, la presse italienne parle surtout d’un transfert à l’AS Roma, où Gian Piero Gasperini aurait réclamé sa signature. Il Corriere dello Sport a récemment annoncé qu’un accord aurait déjà été trouvé entre le club romain et Greenwood, évoquant un contrat de cinq ans avec un salaire de 4M€ net par an. Reste désormais à en trouver un avec l’OM, qui réclamerait entre 50 et 55M€ pour l’ailier de 24 ans, qui pourrait donc devenir la plus grosse vente de l’histoire marseillaise.
« Si Greenwood est nécessaire, nous le recruterons »
Et pourquoi pas la Turquie ? Le nom de Mason Greenwood a en effet été évoqué lors de l’élections à la présidence du Fenerbahçe par Hakan Safi, qui a toutefois perdu. Et son adversaire avait clairement refermé ce dossier lors de l’annonce des résultats, expliquant que la star de l'OM était beaucoup trop chère pour le nouveau projet imaginé pour le club. Mais il pourrait finalement revenir sur ses pas ! « Si Greenwood est nécessaire, nous le recruterons » a déclaré Aziz Yildirim, à la télévision turque. « Nous examinerons l'effectif avec notre comité et prendrons une décision concernant ce transfert ».