Mercato - OM : L'annonce inattendue qui relance le transfert de Mason Greenwood ?

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2029, Mason Greenwood est présenté comme le premier candidat au départ du côté de l’Olympique de Marseille, à quelques jours de l’ouverture du mercato. La presse italienne parle notamment d’un possible transfert à l’AS Roma, mais une nouvelle piste pourrait bien revenir sur le devant de la scène dans les prochains jours.

L’aventure marseillaise de Mason Greenwod devrait toucher à son terme. Au cœur des tensions ces derniers mois, il fait partie de ces joueurs venus pour Roberto De Zerbi et qui ne semblent plus avoir d’avenir à l’OM. Et pour confirmer les rumeurs, La Provence a récemment révélé qu’il aurait rendu les clés de son domicile à Aix-en-Provence.

Greenwood annoncé à la Roma, mais... Depuis quelques semaines, la presse italienne parle surtout d’un transfert à l’AS Roma, où Gian Piero Gasperini aurait réclamé sa signature. Il Corriere dello Sport a récemment annoncé qu’un accord aurait déjà été trouvé entre le club romain et Greenwood, évoquant un contrat de cinq ans avec un salaire de 4M€ net par an. Reste désormais à en trouver un avec l’OM, qui réclamerait entre 50 et 55M€ pour l’ailier de 24 ans, qui pourrait donc devenir la plus grosse vente de l’histoire marseillaise.