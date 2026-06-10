OM - Mason Greenwood : Voilà la raison qui bloque son transfert ?

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024 et meilleur joueur des deux dernières saisons, Mason Greenwood devrait quitter l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival. La presse étrangère s’est déjà emballée autour de l’ailier de 24 ans, qui pourrait bien rejoindre l’AS Roma dans le cadre d’un transfert autour des 50 ou 55M€.

Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Il y a de moins en moins de chances de le voir rester à l’OM, qui a grandement besoin de vendre après la qualification manquée en Ligue des Champions. Et un indice de taille a été lâchée tout récemment, puisque le joueur aurait rendu les clés de son domicile d’Aix-en-Provence, préparant donc son départ.

Greenwood à la Roma ? Un joueur de son talent semble pouvoir compter sur plusieurs prétendants, puisqu’on a notamment parlé de l’Atlético de Madrid ou encore d’Al Hilal, en Arabie Saoudite. Mais en ce début de mercato, la piste la plus chaude semble surtout le mener vers l’AS Roma. On annonce déjà un accord entre le club italien et Greenwood, qui aurait accepté un contrat de cinq ans avec un salaire annuel de 4M€ net. Il faudra toutefois trouver un accord avec l’OM et c’est là que ça se corserait un peu...