Mason Greenwood : Un joueur de l'OM tente le tout pour le tout pour influencer son transfert

L'avenir de Mason Greenwood semble s'écrire loin de l'OM. Avec les besoins financiers du club phocéen, la vente de l'Anglais semble se préciser. Où va-t-il alors rebondir ? Désormais, l'AS Rome semble être l'option la plus chaude. Le fait est que Greenwood n'a toujours pas décidé, une situation qu'un ancien joueur de l'OM tenterait de changer en influençant le numéro 10 marseillais.
Après deux saisons à l'OM, Mason Greenwood devrait visiblement faire ses valises dans les semaines à venir. En effet, compte tenu de la situation financière du club phocéen, la vente de l'Anglais apparait aujourd'hui comme inéluctable. Le transfert de Greenwood fait d'ailleurs les gros titres de la presse italienne où on l'annonce du côté de l'AS Rome. Le fait est que pour le moment rien n'est fait dans ce dossier, mais en coulisses, beaucoup de choses se passeraient...
Robinio Vaz veut convaincre Mason Greenwood
Entre Mason Greenwood et l'AS Rome, rien n'est encore fait aujourd'hui. Ce mercredi, le Corriere dello Sport a fait un point sur la situation du joueur de l'OM. On y apprend alors que l'Anglais n'a toujours pas tranché définitivement alors que du côté romain, on voudrait tout faire pour offrir Greenwood à Gian Piero Gasperini. L'Olympien se laissera-t-il alors tenter par le challenge proposé par l'AS Rome ? Le club italien compterait aujourd'hui sur un atout nommé Robinio Vaz. Transféré l'hiver dernier dans la capitale italienne, l'ancien joueur de l'OM est resté en connexion avec Mason Greenwood. Les deux se parleraient ainsi régulièrement et l'ex-Marseillais tenterait d'influencer celui qui a été son coéquipier en lui vendant bien l'environnement romain.
L'OM et l'AS Rome vont-ils trouver un accord ?
L'AS Rome tente donc toujours d'obtenir les faveurs de Mason Greenwood. Il faudra ensuite parvenir à un accord avec l'OM, qui n'entend pas brader l'Anglais malgré sa situation financière. Le club phocéen aurait ainsi fixé la barre à 55M€, bonus compis. Du côté de l'AS Rome, on pourrait débuter les enchères avec une première offre à hauteur de 40M€, bonus compris. Le club italien réhaussera-t-il ensuite sa proposition ? Une chose est sûre, Gian Piero Gasperini a fait de Mason Greenwood sa priorité pour cet été.