Mason Greenwood : Un joueur de l'OM tente le tout pour le tout pour influencer son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'avenir de Mason Greenwood semble s'écrire loin de l'OM. Avec les besoins financiers du club phocéen, la vente de l'Anglais semble se préciser. Où va-t-il alors rebondir ? Désormais, l'AS Rome semble être l'option la plus chaude. Le fait est que Greenwood n'a toujours pas décidé, une situation qu'un ancien joueur de l'OM tenterait de changer en influençant le numéro 10 marseillais.

Après deux saisons à l'OM, Mason Greenwood devrait visiblement faire ses valises dans les semaines à venir. En effet, compte tenu de la situation financière du club phocéen, la vente de l'Anglais apparait aujourd'hui comme inéluctable. Le transfert de Greenwood fait d'ailleurs les gros titres de la presse italienne où on l'annonce du côté de l'AS Rome. Le fait est que pour le moment rien n'est fait dans ce dossier, mais en coulisses, beaucoup de choses se passeraient...

Robinio Vaz veut convaincre Mason Greenwood Entre Mason Greenwood et l'AS Rome, rien n'est encore fait aujourd'hui. Ce mercredi, le Corriere dello Sport a fait un point sur la situation du joueur de l'OM. On y apprend alors que l'Anglais n'a toujours pas tranché définitivement alors que du côté romain, on voudrait tout faire pour offrir Greenwood à Gian Piero Gasperini. L'Olympien se laissera-t-il alors tenter par le challenge proposé par l'AS Rome ? Le club italien compterait aujourd'hui sur un atout nommé Robinio Vaz. Transféré l'hiver dernier dans la capitale italienne, l'ancien joueur de l'OM est resté en connexion avec Mason Greenwood. Les deux se parleraient ainsi régulièrement et l'ex-Marseillais tenterait d'influencer celui qui a été son coéquipier en lui vendant bien l'environnement romain.