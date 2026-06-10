PSG, Real Madrid... L'agent de Vitinha et Joao Neves annonce leur club pour la saison prochaine

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez a promis des folies sur le marché des transferts cet été. Alors qu'une offre pour Julian Alvarez a été annoncé, il a également été annoncé que la Casa Blanca appréciait particulièrement Vitinha et Joao Neves. Les deux joueurs du PSG ont donc la cote au Real Madrid. Vont-ils pour autant la rejoindre la saison prochaine ? Jorge Mendes, agents des Portugais, a levé le voile sur le sujet.

En pleine reconstruction après une dernière saison terrible, le Real Madrid ne dirait pas non pour piocher au PSG. En ce sens, la Casa Blanca apprécierait particulièrement Joao Neves et Vitinha. « Ce sont deux joueurs qui restent dans la liste qui fait rêver Florentino Pérez. Ce sont deux joueurs que Florentino Pérez aiment. Ce sont deux Portugais et José Mourinho les aiment aussi », expliquait Fabrizio Romano. Quid alors de l'avenir des deux Portugais du PSG ?

« Ils sont très, très heureux au PSG » Ce mercredi, Jorge Mendes, agent de Vitinha et de Joao Neves, a mis les choses au point concernant l'avenir des deux joueurs du PSG. Auprès de Fabrizio Romano, il a ainsi été très clair, assurant : « Vitinha et Joao Neves n'ont jamais été une option pour quiconque. Ils sont non-négociables pour le PSG et ils sont très, très heureux au PSG. Ils vont continuer de collecter des trophées ».