Mercato - PSG : Lucas Chevalier a décidé pour son départ

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un an après sa signature qui a coûté 55M€ bonus compris au PSG, Lucas Chevalier pourrait déjà plier bagage. En effet, son avenir dans la capitale s'est assombrit ces derniers mois, remettant en question son cas en coulisses. Si bien que l'international français souhaiterait connaître la position de ses dirigeants le concernant avant d'éventuellement aller voir ailleurs d'ici à la fin du mercato le 1er septembre prochain.

Une pige seulement et puis s'en va ? Recruté en août 2025 pour 55M€ en incluant les divers bonus, Lucas Chevalier devait dans l'esprit de Luis Enrique brillait là où Gianluigi Donnarumma s'était montré défaillant par le passé au jeu au pied. Dans la foulée du transfert de l'Italien à Manchester City, l'international français qui ne prendra pas part à la Coupe du monde avec les Bleus en raison de son temps de jeu devenu famélique au PSG n'a pas su saisir sa chance.

Chevalier en attente de la décision du PSG En effet, Matvey Safonov qui officiait dans le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma pendant la saison 2024/2025 a relégué Lucas Chevalier dans la hiérarchie des gardiens. Au point où un transfert du portier formé au LOSC n'est pas à écarter pendant l'intersaison. En congés, Chevalier attendrait de connaître la position du comité directeur du Paris Saint-Germain le concernant avant de décider quelle option favoriser pour la suite de sa carrière la saison prochaine d'après L'Equipe.