Mercato - PSG : Lucas Chevalier a décidé pour son départ

Un an après sa signature qui a coûté 55M€ bonus compris au PSG, Lucas Chevalier pourrait déjà plier bagage. En effet, son avenir dans la capitale s'est assombrit ces derniers mois, remettant en question son cas en coulisses. Si bien que l'international français souhaiterait connaître la position de ses dirigeants le concernant avant d'éventuellement aller voir ailleurs d'ici à la fin du mercato le 1er septembre prochain.
Une pige seulement et puis s'en va ? Recruté en août 2025 pour 55M€ en incluant les divers bonus, Lucas Chevalier devait dans l'esprit de Luis Enrique brillait là où Gianluigi Donnarumma s'était montré défaillant par le passé au jeu au pied. Dans la foulée du transfert de l'Italien à Manchester City, l'international français qui ne prendra pas part à la Coupe du monde avec les Bleus en raison de son temps de jeu devenu famélique au PSG n'a pas su saisir sa chance.
Chevalier en attente de la décision du PSG
En effet, Matvey Safonov qui officiait dans le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma pendant la saison 2024/2025 a relégué Lucas Chevalier dans la hiérarchie des gardiens. Au point où un transfert du portier formé au LOSC n'est pas à écarter pendant l'intersaison. En congés, Chevalier attendrait de connaître la position du comité directeur du Paris Saint-Germain le concernant avant de décider quelle option favoriser pour la suite de sa carrière la saison prochaine d'après L'Equipe.
Lucas Chevalier pas intéressé par le Besiktas ?
En parallèle, certaines formations européennes suivraient avec attention l'évolution de la situation de Lucas Chevalier au PSG. Elles semblent être prêtes à dégainer pour s'attacher ses services. C'est notamment le cas de Besiktas qui est en quête d'un gardien de but d'envergure comme le souligne le quotidien sportif. Pas de quoi faire rêver Lucas Chevalier pour autant. Le portier du PSG privilégierait en cas de départ un challenge plus séduisant sportivement parlant. A noter que Tottenham serait venu à la pêche aux renseignements dernièrement.