Mercato : L'OM obligé de lâcher 25M€ pour le successeur de Mason Greenwood ?

Axel Cornic

Le mercato s’emballe déjà à l’Olympique de Marseille, avec Mason Greenwood qui pourrait quitter le club. L’AS Roma semble décidé à le recruter et l’ailier de 24 ans aurait déjà commencé à préparer son départ, avec son club qui rêve de boucler un transfert historique autour des 50 ou 55M€.

Le nouveau cycle marseillais devrait débuter avec un départ, celui de Mason Greenwood. Méconnaissable que Roberto De Zerbi a claqué la porte, l’Anglais aurait récemment rendu les clés de sa maison à Aix-en-Provence et devrait donc faire ses adieux à l’OM. Direction l’Italie et plus précisément l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini ferait pression pour l’avoir sous ses ordres.

Greenwood va quitter l’OM Un premier pas important aurait été fait, puisque les médias transalpins ont récemment annoncé qu’un accord total aurait été trouvé entre Greenwood et la Roma. Il porterait sur un contrat de cinq ans, avec un salaire assez proche de ce qu’il touche à Marseille, soit près de 4M€ net par an. Désormais tout tourne autour de l’OM et de sa volonté de tirer au moins 50M€ d’un départ de sa star, avec les Romains qui seraient plutôt bloqués autour des 40M€ hors bonus, pour le moment.