Départ de Pierre Sage : Un entraîneur recale le RC Lens

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pierre Sage ayant décidé de partir après seulement une saison pour rejoindre Crystal Palace, le RC Lens doit trouver un autre entraîneur. En ce sens, plusieurs pistes sont explorées par la direction lensoise, notamment celle menant à Patrick Videira. Toutefois, ce dernier a décidé de rester au Mans, avec lequel il vient de monter en Ligue 1.

C’est désormais acté, Pierre Sage ne sera plus l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Après avoir pris plusieurs jours afin de réfléchir à son avenir, le technicien français a décidé de répondre favorablement à l’intérêt de Crystal Palace, où il devrait s’engager jusqu’en juin 2029, plus une année supplémentaire en option, avec une belle revalorisation salariale à la clé.

Patrick Videira va rester au Mans Selon L’Équipe, Pierre Sage devrait toucher quatre fois plus que ce qu’il percevait au RC Lens, à savoir 100 000€ brut par mois. Les Sang et Or quant à eux sont désormais dans l’obligation de lui trouver un remplaçant et exploraient notamment la piste menant à Patrick Videira. Âgé de 49 ans, ce dernier vient de faire monter Le Mans en Ligue 1 et a décidé d’y rester, d’après les informations de RMC Sport. Après avoir été à l’écoute des sollicitations dont il a fait l’objet, il fait le choix de poursuivre l’aventure et devrait même prolonger son contrat jusqu’en juin 2029.