Mercato - PSG : Le Real Madrid débarque pour un transfert à 98M€ !

Pierrick Levallet

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG a prévu un mercato animé cet été. Le club de la capitale voudrait régénérer l’effectif de Luis Enrique, et penserait notamment à Mateus Fernandes. Seulement, le Real Madrid se serait joint à la danse sur le dossier du milieu offensif de 21 ans.

Le PSG a visiblement prévu un été animé sur le mercato. Le club de la capitale entendrait régénérer le groupe de Luis Enrique après avoir remporté le back-to-back en Ligue des champions. De nombreux noms ont ainsi été évoqués ces dernières semaines, comme celui de Mateus Fernandes. Le milieu offensif de 21 ans devrait quitter West Ham, relégué en EFL Championship. Mais les Rouge-et-Bleu ne seraient pas les seuls à penser à l’international portugais.

Le Real Madrid entre dans la danse pour Mateus Fernandes D’après les informations de TEAMtalk, le Real Madrid aurait également manifesté son intérêt pour Mateus Fernandes. Le profil du milieu de terrain de West Ham plairait à Florentino Pérez, qui aimerait le voir débarquer dans la capitale espagnole. Manchester United ou encore Arsenal seraient aussi des prétendants pour le crack lusitanien, estimé à 98M€ à en croire Fabrizio Romano. Les dirigeants parisiens vont donc être confrontés à une très sérieuse concurrence pour le transfert de Mateus Fernandes.