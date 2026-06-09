Mercato : Un joueur du PSG réclame son transfert... à cause de Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Le mercato devrait être assez mouvementé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale va chercher à se renforcer mais devrait également vendre certains de ses joueurs. Kang-In Lee ferait partie de cette liste. L’international sud-coréen aurait réclamé son transfert, en partie à cause d’une récente décision de Luis Enrique.

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato après avoir réalisé le back-to-back en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens souhaiteraient régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Mais dans le même temps, certains joueurs devraient être amenés à faire leurs valises. C’est notamment le cas de Kang-In Lee, qui est évoqué sur le départ depuis quelques semaines maintenant. Sous contrat jusqu'en juin 2028, le joueur aurait des envies d'ailleurs puisqu'il souhaiterait retrouver un temps de jeu plus régulier.

Kang-In Lee a réclamé son départ du PSG D’après les informations de Mundo Deportivo, l’international sud-coréen estimerait que le moment est venu pour lui de changer d’air après avoir remporté deux Ligues des champions consécutives au PSG. Kang-In Lee aurait notamment été conforté dans son désir de partir après que Luis Enrique ne lui ait accordé aucune minute contre Arsenal en finale de la prestigieuse compétition européenne. Le milieu offensif de 25 ans aurait ainsi réclamé son transfert au PSG cet été.