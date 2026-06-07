Maghnes Akliouche a «un bon de sortie» : L'AS Monaco envoie un message très clair au PSG !

Jeune joueur issu du centre de formation de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche continue de briller avec le club où il a fait ses débuts professionnels. Sous contrat jusqu'en 2028, il semble se rapprocher d'un départ prochainement alors qu'il suscite l'intérêt d'autres clubs. Le club de la Principauté a d'ailleurs envoyé un message en confiant qu'un départ était largement possible.
A 24 ans, Maghnes Akliouche s'apprête à disputer sa première Coupe du monde. En effet, le milieu offensif fait partie des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour le Mondial aux Etats-Unis, ce qui pourrait lui permettre de s'illustrer un peu plus s'il en a l'occasion. Le joueur de l'AS Monaco voit également son avenir être discuté à l'heure actuelle, lui dont le nom a été cité proche du PSG.
Maghnes Akliouche sur le départ ?
Joueur très important dans l'effectif de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche a gravi les échelons ces dernières années qui lui ont permis de se faire une place en Equipe de France. Son avenir en club pourrait également changer, lui qui a déjà été approché par le PSG. D'ailleurs, le club semble prêt à le laisser partir puisqu'un dirigeant de l'ASM indique au JDD qu'il « possède un bon de sortie. » Il faudra toutefois proposer une belle offre pour se laisser convaincre, Akliouche étant estimé à 50M€ à l'heure actuelle.
Le PSG prêt à sauter sur l'occasion ?
Considéré comme une piste prioritaire du PSG il y a quelques mois, Maghnes Akliouche est resté Monégasque jusqu'à présent. Le Français a tapé dans l'œil des dirigeants du club de la capitale et il pourrait y avoir du mouvement cet été du côté de Paris sur le mercato. Il faudra peut-être régler le cas de Bradley Barcola avant, dont l'avenir suscite quelques interrogations. Sous contrat jusqu'en 2028 à Monaco, Akliouche pourrait choisir une nouvelle aventure très prochainement.