Maghnes Akliouche a «un bon de sortie» : L'AS Monaco envoie un message très clair au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune joueur issu du centre de formation de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche continue de briller avec le club où il a fait ses débuts professionnels. Sous contrat jusqu'en 2028, il semble se rapprocher d'un départ prochainement alors qu'il suscite l'intérêt d'autres clubs. Le club de la Principauté a d'ailleurs envoyé un message en confiant qu'un départ était largement possible.

A 24 ans, Maghnes Akliouche s'apprête à disputer sa première Coupe du monde. En effet, le milieu offensif fait partie des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour le Mondial aux Etats-Unis, ce qui pourrait lui permettre de s'illustrer un peu plus s'il en a l'occasion. Le joueur de l'AS Monaco voit également son avenir être discuté à l'heure actuelle, lui dont le nom a été cité proche du PSG.

Maghnes Akliouche sur le départ ? Joueur très important dans l'effectif de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche a gravi les échelons ces dernières années qui lui ont permis de se faire une place en Equipe de France. Son avenir en club pourrait également changer, lui qui a déjà été approché par le PSG. D'ailleurs, le club semble prêt à le laisser partir puisqu'un dirigeant de l'ASM indique au JDD qu'il « possède un bon de sortie. » Il faudra toutefois proposer une belle offre pour se laisser convaincre, Akliouche étant estimé à 50M€ à l'heure actuelle.