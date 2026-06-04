Transfert de Maghnes Akliouche : Un joueur du PSG utilisé comme monnaie d'échange dans la transaction ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Maghnes Akliouche est aujourd'hui un joueur de l'AS Monaco, il pourrait bien ne plus l'être la saison prochaine. En effet, alors que l'international français va disputer la Coupe du monde avec les Bleus, il devrait ensuite s'occuper de son transfert. On parle ainsi beaucoup d'une signature d'Akliouche au PSG. De quoi faire dire à certains qu'un Parisien pourrait faire le chemin inverse et rejoindre la Principauté.

Cet été, de nouvelles têtes pourraient débarquer au PSG. Parmi les potentiels renforts pour Luis Enrique, on parle notamment beaucoup d'une arrivée de Maghnes Akliouche en provenance de l'AS Monaco. Après la Coupe du monde, le joueur de l'équipe de France pourrait donc s'engager avec le club de la capitale, qu'il veut visiblement grandement rejoindre. Mais encore faut-il que le PSG et Monaco tombent d'accord pour le transfert d'Akliouche...

« On peut peut-être faire baisser le prix en incluant Kang-in Lee dans la transaction » Alors que l'AS Monaco ne devrait pas brader son international français, un joueur du PSG pourrait être utilisé pour faire baisser le prix de Maghnes Akliouche. C'est ainsi qu'au micro de RTL, Eric Silvestro a confié : « Je crois savoir que le PSG s’intéresse à Maghnes Akliouche de l’AS Monaco. On peut peut-être faire baisser le prix en incluant Kang-in Lee dans la transaction. Ça serait pas mal. Moi à la place de l’ASM, j’essaye ».