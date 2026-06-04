Transfert de Maghnes Akliouche : Un joueur du PSG utilisé comme monnaie d'échange dans la transaction ?

Si Maghnes Akliouche est aujourd'hui un joueur de l'AS Monaco, il pourrait bien ne plus l'être la saison prochaine. En effet, alors que l'international français va disputer la Coupe du monde avec les Bleus, il devrait ensuite s'occuper de son transfert. On parle ainsi beaucoup d'une signature d'Akliouche au PSG. De quoi faire dire à certains qu'un Parisien pourrait faire le chemin inverse et rejoindre la Principauté.
Cet été, de nouvelles têtes pourraient débarquer au PSG. Parmi les potentiels renforts pour Luis Enrique, on parle notamment beaucoup d'une arrivée de Maghnes Akliouche en provenance de l'AS Monaco. Après la Coupe du monde, le joueur de l'équipe de France pourrait donc s'engager avec le club de la capitale, qu'il veut visiblement grandement rejoindre. Mais encore faut-il que le PSG et Monaco tombent d'accord pour le transfert d'Akliouche...
« On peut peut-être faire baisser le prix en incluant Kang-in Lee dans la transaction »
Alors que l'AS Monaco ne devrait pas brader son international français, un joueur du PSG pourrait être utilisé pour faire baisser le prix de Maghnes Akliouche. C'est ainsi qu'au micro de RTL, Eric Silvestro a confié : « Je crois savoir que le PSG s’intéresse à Maghnes Akliouche de l’AS Monaco. On peut peut-être faire baisser le prix en incluant Kang-in Lee dans la transaction. Ça serait pas mal. Moi à la place de l’ASM, j’essaye ».
Lee sur le départ au PSG ?
Kang-in Lee pourrait donc être la clé du dossier Maghnes Akliouche. Il faut dire que le Sud-Coréen pourrait être sur le départ du PSG cet été. « Kang-in Lee fait partie de ces joueurs sur lesquels on va se poser la question si dans le courant de l’été il va rester ou pas. Mine de rien, lui comme Ramos, ça fait partie de ces joueurs qui seraient titulaires dans un paquet de clubs qui jouent la Ligue des Champions chaque année. Ce n’est pas que c’est gâché comme talent, mais il faut penser à leur carrière individuelle aussi. Un garçon comme Lee a vraiment passé un cap cette saison sur la première partie. Kang-in Lee a beaucoup apporté au collectif, il a fait des différences, il a souvent dynamité les défenses adverses, c’est un joueur qui a son mot à dire probablement dans des grands clubs pour l’avenir », a confié Philippe Sanfourche concernant Kang-in Lee.