Michael Olise au Real Madrid pour 150M€ : «ll n’y a aucune chance», le verdict est confirmé !

Pierrick Levallet

Réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez a promis un transfert à 150M€ cet été. Le haut dirigeant merengue aurait notamment tenté sa chance avec Michael Olise. Seulement, le Bayern Munich n’entend pas se séparer de la star de l’équipe de France. Et cette tendance ne cesse de se confirmer.

Le mercato promet d’être animé du côté du Real Madrid cet été. Florentino Pérez, réélu président du club madrilène, a notamment promis un transfert à 150M€. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, dont celui de Michael Olise. Alors qu’il s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, le joueur de 24 ans ferait l’objet d’un intérêt concret de la part des Merengue. Seulement, le Bayern Munich n’entend visiblement pas ouvrir la porte à un départ de son international français.

«Le Bayern Munich ne veut pas le laisser partir» « Pour Olise, il n’y a aucune chance. Le Real Madrid voulait essayer, Florentino Pérez voulait essayer avec 150M€. Mais il n’y a aucune chance parce que le Bayern Munich ne veut pas le laisser partir. Mais l’intention de Florentino Pérez était d’essayer pour Michael Olise, je peux confirmer ça » a ainsi expliqué le journaliste Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.