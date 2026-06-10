Michael Olise au Real Madrid pour 150M€ : «ll n’y a aucune chance», le verdict est confirmé !

Réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez a promis un transfert à 150M€ cet été. Le haut dirigeant merengue aurait notamment tenté sa chance avec Michael Olise. Seulement, le Bayern Munich n’entend pas se séparer de la star de l’équipe de France. Et cette tendance ne cesse de se confirmer.
Le mercato promet d’être animé du côté du Real Madrid cet été. Florentino Pérez, réélu président du club madrilène, a notamment promis un transfert à 150M€. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, dont celui de Michael Olise. Alors qu’il s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, le joueur de 24 ans ferait l’objet d’un intérêt concret de la part des Merengue. Seulement, le Bayern Munich n’entend visiblement pas ouvrir la porte à un départ de son international français.
«Le Bayern Munich ne veut pas le laisser partir»
« Pour Olise, il n’y a aucune chance. Le Real Madrid voulait essayer, Florentino Pérez voulait essayer avec 150M€. Mais il n’y a aucune chance parce que le Bayern Munich ne veut pas le laisser partir. Mais l’intention de Florentino Pérez était d’essayer pour Michael Olise, je peux confirmer ça » a ainsi expliqué le journaliste Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.
Le Real Madrid enchaîne les refus sur le mercato
Le Real Madrid devra donc se rabattre sur une autre piste sur le mercato. Mais Florentino Pérez ne cesse d’essuyer des refus. En plus du Bayern Munich avec Michael Olise, l’Atlético de Madrid a aussi recalé la Casa Blanca pour Julian Alvarez. Le PSG, de son côté, ne compte pas se séparer de Vitinha ou de Joao Neves cet été. À voir si Florentino Pérez saura trouver son bonheur sur le marché des transferts. Mais pour le moment, le président fraîchement réélu enchaîne les revers sur le mercato. À voir vers quelle option il se tournera pour renforcer l'effectif de José Mourinho. À suivre...